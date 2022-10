Τα κορυφαία πανεπιστήμια στον κόσμο - Η Κίνα ξεπέρασε για πρώτη φορά αριθμητικά τις ΗΠΑ

Μεταξύ των 2.000 σχολών από περισσότερες από 90 χώρες που αξιολογήθηκαν από το U.S. News & World Report, 338 κινεζικά πανεπιστήμια μπήκαν στη λίστα, σε σύγκριση με 280 αμερικανικά.

Η Κίνα ξεπέρασε τις ΗΠΑ σε μια σημαντική κατάταξη με τα καλύτερα πανεπιστημιακά ιδρύματα του κόσμου.

Μεταξύ των 2.000 ιδρυμάτων από περισσότερες από 90 χώρες που κατατάχθηκαν από το U.S. News & World Report, 338 κινεζικά πανεπιστήμια κέρδισαν μια θέση στη λίστα, σε σύγκριση με 280 αμερικανικά. Είναι η πρώτη φορά που η Κίνα ξεπέρασε αριθμητικά τις ΗΠΑ.

Τα ιδρύματα συμπεριελήφθησαν στην «Κατάταξη Καλύτερων Πανεπιστημίων Παγκοσμίως» του μέσου ενημέρωσης που δημοσιεύτηκε την Τρίτη. Μετά τις ΗΠΑ και την Κίνα ακολούθησαν η Ιαπωνία (105 πανεπιστήμια), το Ηνωμένο Βασίλειο (92) και η Ινδία (81).

Το πρακτορείο ξεκίνησε να καταρτίζει τη λίστα το 2014, καθώς περισσότερα πανεπιστήμια άρχισαν να ανταγωνίζονται για φοιτητές, καθώς και για ακαδημαϊκό προσωπικό και επενδύσεις σε έρευνα. Η κατάταξη βασίζεται σε μια σειρά παραμέτρων, όπως η φήμη του ερευνητικού έργου, οι δημοσιεύσεις, τα συνέδρια και οι εύφημες μνείες. Δεν περιλαμβάνονται τα αποτελέσματα των μαθητών και τα ατομικά προγράμματα.

Αν και η Κίνα ξεπέρασε τις ΗΠΑ κατά 58 θέσεις, η πλειονότητα των πανεπιστημίων των ΗΠΑ εμφανίζονται στο πρώτο μισό της κατάταξης, συμπεριλαμβανομένων 8 θέσεων στις πρώτες 10.

Αναλυτικά, η πρώτη δεκάδα:

Harvard University (ΗΠΑ)

Massachusetts Institute of Technology (ΗΠΑ)

Stanford University (ΗΠΑ)

University of California–Berkeley (ΗΠΑ)

University of Oxford (Ην. Βασίλειο)

University of Washington–Seattle (ΗΠΑ)

Columbia University (ΗΠΑ)

University of Cambridge (Ην. Βασίλειο)

California Institute of Technology (ΗΠΑ)

Johns Hopkins University (ΗΠΑ)