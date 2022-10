Ρωσία: Αεροσκάφος συνετρίβη σε πολυόροφο κτίριο στη πόλη Γεΐσκ - 1 νεκρός και 3 τραυματίες

Το τηλεγράφημα του ρωσικού πρακτορείου αναμεταδίδεται από το Reuters, χωρίς να υπάρχουν περαιτέρω λεπτομέρειες για τους λόγους της συντριβής ή για πιθανά θύματα.

Τελευταία ενημέρωση 20:39

Ένας άνθρωπος σκοτώθηκε και τρεις ακόμη τραυματίστηκαν από τη συντριβή σήμερα το απόγευμα ρωσικού στρατιωτικού αεροσκάφους σε κατοικημένη συνοικία στη ρωσική πόλη Γεΐσκ, προκαλώντας γιγαντιαία φωτιά σε ένα κτίριο σε αυτή την πόλη στις ακτές της Αζοφικής Θάλασσας, κοντά στην Ουκρανία, σύμφωνα με ρωσικά ΜΜΕ και τις ρωσικές αρχές.

Βίντεο που αναρτήθηκαν σε μέσα κοινωνικής δικτύωσης δείχνουν γιγαντιαίες φλόγες να ξεπηδούν από ένα πολυώροφο κτίριο.

Το πρακτορείο ειδήσεων RIA ανέφερε ότι το αεροσκάφος ήταν ένα Sukhoi -34 που συνετρίβη κατά τη διάρκεια εκπαιδευτικής πτήσης. Το TASS μετέδωσε ότι το αεροσκάφος συνετρίβη αφότου εκδηλώθηκε φωτιά σε έναν από τους κινητήρες του.

Η πυρκαγιά που προκλήθηκε από τη συντριβή του αεροσκάφους εξαπλώθηκε σε μια περιοχή περίπου 2.000 τ.μ., σύμφωνα με τη ρωσική υπηρεσία αντιμετώπισης εκτάκτων καταστάσεων.

Η ερευνητική επιτροπή της χώρας ξεκίνησε ποινική έρευνα για τη συντριβή του μαχητικού. «Οι στρατιωτικοί ερευνητές εξακριβώνουν τις συνθήκες και τα αίτια του συμβάντος», ανέφερε.

Russian media report that a military plane crashed on a residential building in the city of Yeysk pic.twitter.com/cqsqLi2tpe

— ТРУХА⚡️English (@TpyxaNews) October 17, 2022