Νόμπελ Ιατρικής του 2022 στον γενετιστή Σβάντε Πάαμπο

O επιστήμονας βραβεύτηκε για τις ανακαλύψεις του σχετικά με το γονιδίωμα των εξαφανισμένων ανθρώπινων ειδών και την ανθρώπινη εξέλιξη, επισημαίνουν τα Νόμπελ.

Το Νόμπελ Ιατρικής για το 2022 κέρδισε ο γενετιστής Σβάντε Πάαμπο, όπως αναφέρεται σε ανάρτηση της διοργάνωσης σήμερα.

O επιστήμονας βραβεύτηκε για τις ανακαλύψεις του σχετικά με το γονιδίωμα των εξαφανισμένων ανθρώπινων ειδών και την ανθρώπινη εξέλιξη, επισημαίνουν τα Νόμπελ.

Το βραβείο, που θεωρείται από τα πιο περίβλεπτα στον επιστημονικό κόσμο, απονέμεται από την Επιτροπή Νόμπελ του Ινστιτούτου Καρολίνσκα της Σουηδίας και συνοδεύεται από 10 εκατομμύρια σουηδικές κορόνες.

BREAKING NEWS:

The 2022 #NobelPrize in Physiology or Medicine has been awarded to Svante Pääbo “for his discoveries concerning the genomes of extinct hominins and human evolution.” pic.twitter.com/fGFYYnCO6J

— The Nobel Prize (@NobelPrize) October 3, 2022