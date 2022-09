Grow the future through eLearning: Εκδήλωση της Wide Services παρουσία του δημιουργού του Moodle, Δρ Martin Dougiamas

Η WIDE Services, Premium πιστοποιημένος συνεργάτης του Moodle είχε την τιμή να διοργανώσει μία μοναδική εκδήλωση για το μέλλον των καινοτόμων υπηρεσιών ασύγχρονης ηλεκτρονικής μάθησης, με τίτλο «Grow the future through eLearning» και επίτιμο προσκεκλημένο και κεντρικό ομιλητή τον Dr. Martin Dougiamas, Ιδρυτή και Διευθύνοντα Σύμβουλο της Moodle Pty Ltd.

Η WIDE Services, Premium πιστοποιημένος συνεργάτης του Moodle είχε την τιμή να διοργανώσει μία μοναδική εκδήλωση για το μέλλον των καινοτόμων υπηρεσιών ασύγχρονης ηλεκτρονικής μάθησης, με τίτλο «Grow the future through eLearning» και επίτιμο προσκεκλημένο και κεντρικό ομιλητή τον Dr. Martin Dougiamas, Ιδρυτή και Διευθύνοντα Σύμβουλο της Moodle Pty Ltd.

Ο Dr. Dougiamas βρέθηκε στη χώρα μας με αφορμή την αναγόρευσή του σε Επίτιμο Διδάκτορα του Τμήματος Ψηφιακών Συστημάτων του Πανεπιστημίου Πειραιά. Στην εκδήλωση παρευρέθηκαν επιλεγμένοι συνεργάτες από ιδιωτικούς, δημόσιους και εκπαιδευτικούς οργανισμούς και φορείς, αλλά και ο αναπληρωτής πρέσβης της Πρεσβείας της Αυστραλίας στην Ελλάδα, ο εξοχότατος κ. David Kilham.

Ο Ιδρυτής και Διευθύνων Σύμβουλος του Moodle, Dr. Martin Dougiamas, υποστήριξε στην ομιλία του πως βασική αποστολή του είναι η ενθάρρυνση των εκπαιδευτικών να συνεχίσουν να βελτιώνουν τον κόσμο μας. Όπως υπογράμμισε, από την πρώτη εμφάνισή του το 1999, το Moodle LMS εξελίσσεται συνεχώς, μένοντας πάντα πιστό στις αρχές της παιδαγωγικής και στη φιλοσοφία του λογισμικού ανοιχτού κώδικα, αναφέροντας πως σήμερα περισσότεροι από 300 εκατομμύρια άνθρωποι σε περισσότερα από 150 χιλιάδες εκπαιδευτικά ιδρύματα και οργανισμούς σε όλο τον κόσμο χρησιμοποιούν το Moodle ως πλατφόρμα για τη διαχείριση της διαδικτυακής τους μάθησης. Ανέφερε σχετικά: «Είμαι περήφανος για το όραμά μας για ένα ισότιμο εκπαιδευτικό παγκόσμιο οικοσύστημα που έχει την ανοιχτή εκπαίδευση στον πυρήνα του και είμαι πολύ ικανοποιημένος που διαθέτουμε μια τόσο ισχυρή παρουσία στην Ελλάδα με την υποστήριξη της δυναμικής ομάδας WIDE Services».

Όσον αφορά στη γέννηση της ιδέας πίσω από το Moodle, ο ιδρυτής του, σε μικρή ηλικία, ζούσε σχεδόν 1000 χιλιόμετρα από το πλησιέστερο σχολείο σε μια απομακρυσμένη περιοχή της ερήμου της Δυτικής Αυστραλίας. Για να συνεχίσει την εκπαίδευσή του την δεκαετία του 1970, η οικογένεια του Martin τον έγραψε στο School of Air, με τη μάθηση να παραδίδεται μέσω βραχέων ραδιοφωνικών κυμάτων. Αυτή η εμπειρία με την εξ αποστάσεως εκπαίδευση ήταν καθοριστική για το όραμα που ανέπτυξε ο Martin, για τη χρήση του διαδικτύου με στόχο την εκπαίδευση πέρα από τις φυσικές σχολικές και ακαδημαϊκές αίθουσες, εξασφαλίζοντας ποιοτική εκπαίδευση σε κάθε γωνία του πλανήτη. Για να ξεπεράσει τα εμπόδια που αντιμετωπίζουν εκατομμύρια άτομα που δεν έχουν πρόσβαση στην εκπαίδευση, ο Martin δημιούργησε τη Moodle με στόχο τη δημιουργία μιας διαδικτυακής πλατφόρμας μάθησης που θα είναι ευέλικτη, καλύπτοντας τις ανάγκες των μαθητών, θα είναι προσβάσιμη και θα παρέχει ποιοτική εκπαίδευση για όλους.

Στο πλαίσιο της εκδήλωσης ο Martin συνομίλησε και απάντησε σε ερωτήσεις του βραβευμένου Έλληνα συγγραφέα κ. Χρήστου Χωμενίδη, ο οποίος αποκάλυψε πολλές άγνωστες και ενδιαφέρουσες πτυχές της προσωπικότητάς του ιδρυτή του Moodle, ενθουσιάζοντας τους τυχερούς παρευρισκόμενους. Έπειτα, ο Martin παρουσίασε κάποιες από τις δυνατότητες της τελευταίας έκδοσης της πλατφόρμας Moodle, αναλύοντας και το πώς αυτές βρίσκουν εφαρμογές στο σήμερα, σε διαφορετικούς τομείς και κλάδους.

Στο ενδιαφέρον πάνελ που ακολούθησε και συντόνισε ο κ. Χωμενίδης συμμετείχαν εκπρόσωποι από διαφορετικούς κλάδους, όπως οι κ.κ. Γιώργος Σβώλης, Learning & Development Manager, ΟΠΑΠ, Δρ. Απόστολος Λάζαρης, Επικεφαλής του Εκτελεστικού Μηχανισμού του Παρατηρητηρίου Γραφειοκρατίας, Υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης, ο Δρ. Γιάννης Ψαρομίληγκος, Καθηγητής & Διευθυντής του Τομέα Διοικητικής Πληροφορικής & Επιστήμης των Αποφάσεων του Τμήματος Διοίκησης Επιχειρήσεων του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής και ο κ. Γιάννης Αράπογλου, Γενικός Διευθυντής της WIDE Services - Premium Moodle Partner! Ανάμεσα στα θέματα που συζητήθηκαν ήταν η χρήση του eLearning για την ανάπτυξη των δεξιοτήτων των εργαζομένων μεγάλων οργανισμών, η εφαρμογή του στην τριτοβάθμια εκπαίδευση, αλλά και σύγχρονα ζητήματα που αντιμετωπίζει η επιστήμη της Πληροφορικής, όπως η θέση της τεχνητής νοημοσύνης στην εκπαίδευση και την τέχνη.

Συγκεκριμένα, ο κ. Σβώλης, ενημέρωσε τους παρευρισκομένους για το πως ο ΟΠΑΠ με ένα σημαντικά μεγάλο δίκτυο καταστημάτων σε όλη την επικράτεια και ένα μεγάλο αριθμό συνεργατών, έχει εμπιστευτεί την διαδικασία εκπαίδευσης του προσωπικού του πάνω, στη πλατφόρμα του Moodle. Από την πλευρά του ο κ. Λαζαρής, τόνισε πως στην εποχή της ψηφιακής μετάβασης που διανύουμε η χρήση ευέλικτων εργαλείων όπως το Moodle είναι απαραίτητη σε δημόσιους φορείς και υπηρεσίες. Αντίστοιχα, ο κ. Ψαρομίληγκος στάθηκε στην αξία του ανοικτού λογισμικού και στον ρόλο του στην ακαδημαϊκή κοινότητα.

Τέλος, ο κ. Γιάννης Αράπογλου, Γενικός Διευθυντής της WIDE Services είπε: «Αποστολή της WIDE Services είναι να υπερβαίνει τις προσδοκίες των πελατών και των συνεργατών της, προσφέροντας την κατάλληλη λύση υπηρεσιών eLearning που ανταποκρίνεται στις ιδιαίτερες ανάγκες κάθε οργανισμού ή φορέα. Είναι ιδιαίτερη τιμή να έχουμε μαζί μας τον εμπνευστή ενός τόσο προηγμένου συστήματος ασύγχρονων εκπαιδευτικών υπηρεσιών, αποδεικνύοντας τη δέσμευσή μας στην αδιάλειπτη παροχή των πιο καινοτόμων LMS υπηρεσιών».