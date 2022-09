Yφυπουργός Ενέργειας των ΗΠΑ o Τζέφρι Πάιατ - Συγχαρητήριο τηλεγράφημα από την Αθήνα

O πρώην Αμερικανός πρέσβης στην Ελλάδα αναλαμβάνει ΥΦΥΠΕΞ Ενέργειας πίσω στην πατρίδα του.

Ο Τζέφρι Πάιατ που για χρόνια ήταν ο πρέσβης των ΗΠΑ στη χώρα μας, επιστρέφει στην πατρίδα του και αναλαμβάνει το πόστο του υφυπουργού Ενέργειας.

«Συγχαρητήρια στον Τζέφρι Πάιατ για τον διορισμό του ως υφυπουργός των ΗΠΑ για θέματα ενεργειακών πόρων», τονίζει το ελληνικό υπουργείο Εξωτερικών σε tweet.

«Η Ελλάδα προσβλέπει στη συνέχιση της συνεργασίας μας με έμφαση στα ενεργειακά θέματα» προσθέτει το υπ. Εξωτερικών της Ελλάδας.

Congratulations to Geoffrey R. Pyatt on his nomination as US Assistant Secretary of State for Energy Resources. 🇬🇷 looks forward to continue working together w/ focus on energy issues pic.twitter.com/3807cRbjW2

— Υπουργείο Εξωτερικών (@GreeceMFA) September 16, 2022