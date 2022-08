Μπορέλ: Οι υπεύθυνοι για τον βομβαρδισμό του σιδηροδρομικού σταθμού της Τσάπλινε «θα πρέπει να λογοδοτήσουν»

«Η ΕΕ καταδικάζει έντονα τα φρικτά ρωσικά πλήγματα που εξαπολύθηκαν εναντίον αμάχων» στην Ουκρανία χθες, ημέρα εθνικής γιορτής της χώρας, έγραψε ο Μπορέλ στο Twitter.

Οι υπεύθυνοι για τον βομβαρδισμό χθες Τετάρτη του σιδηροδρομικού σταθμού και κατοικιών στην πόλη Τσάπλινε της κεντρικής Ουκρανίας «θα πρέπει να λογοδοτήσουν», τόνισε σήμερα ο επικεφαλής της ευρωπαϊκής διπλωματίας Ζοζέπ Μπορέλ.

The EU strongly condemns another heinous attack by Russia on civilians: in #Chaplyne on #UkraineIndependenceDay.

Those responsible for Russian rocket terror will be held accountable.

— Josep Borrell Fontelles (@JosepBorrellF) August 25, 2022