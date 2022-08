Πόλεμος στην Ουκρανία: «Πάγωμα» των εχθροπραξιών την τελευταία εβδομάδα καταγράφει η Βρετανία

Οι ρωσικές δυνάμεις αυτή τη στιγμή είναι πρόθυμες να προχωρήσουν σε περιορισμένες κινήσεις, σύμφωνα με το βρετανικό υπουργείο Άμυνας.

Για «πάγωμα» των εχθροπραξιών μεταξύ των ουκρανικών και των ρωσικών δυνάμενων στον πόλεμο της Ουκρανίας κάνει λόγο το βρετανικό υπουργείο Άμυνας την τελευταία εβδομάδα.

Σύμφωνα με αναρτήσεις του βρετανικού υπουργείου στο Twitter, η κατάσταση είναι μάλλον απίθανο να αλλάξει την ερχόμενη εβδομάδα, με τις ρωσικές δυνάμεις αυτή τη στιγμή να είναι πρόθυμες να προχωρήσουν σε περιορισμένες κινήσεις.

Όπως υποστηρίζει το Λονδίνο, η Ρωσία δεν έχει κάνει μεγάλες προωθητικές κινήσεις στις περιοχές της Ζαπορίζια και του Χάρκοβο.

(3/6) Russia has not made any major efforts to advance in the Zaporizhzhia or Kharkiv sectors.

— Ministry of Defence 🇬🇧 (@DefenceHQ) August 20, 2022