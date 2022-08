Βρετανία: Υπό έλεγχο η μεγάλη πυρκαγιά σε σιδηροδρομική γέφυρα στο Λονδίνο

Οι σιδηροδρομικοί σταθμοί Σάουθγουορκ και Λόντον Μπριτζ έκλεισαν.

Υπό έλεγχο τέθηκε η πυρκαγιά που ξέσπασε σήμερα σε σιδηροδρομική γέφυρα στο Σάουθγουορκ, στο κεντρικό τμήμα του Λονδίνου, ανακοίνωσε η πυροσβεστική υπηρεσία του Λονδίνου.

Η πυροσβεστική υπηρεσία, που έστειλε δέκα πυροσβεστικά οχήματα και περίπου 70 πυροσβέστες στο σημείο, ανέφερε πως δεν υπάρχουν πληροφορίες για τραυματισμούς και πως έχει ξεκινήσει έρευνα για τα αίτια της πυρκαγιάς.

Εικόνες που αναρτήθηκαν από την πυροσβεστική στο Twitter δείχνουν καπνό να βγαίνει από τον δρόμο που περνάει κάτω από την σιδηροδρομική γέφυρα, στον οποίο υπάρχουν κάποια οχήματα και έχει τυλιχθεί στις φλόγες.

Firefighters remain at the scene of the fire under the railway arches in #Southwark. Crews also investigated smoke coming from a platform at #LondonBridge Underground Station and confirmed this was coming from the blaze at the railway arches https://t.co/5xIpC4mpKN pic.twitter.com/oEGMWV7hQE

