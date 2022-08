ΕΕΕΠ: Μελέτη για την επιβολή στον φόρο παικτών στα διαδικτυακά παίγνια

Υπερδιπλάσιος είναι ο φόρος παικτών που κλήθηκαν να πληρώσουν οι παίκτες διαδικτυακών παιγνίων το Α εξάμηνο του 2022 έναντι της αντίστοιχης περιόδου το 2021.

Υπερδιπλάσιος είναι ο φόρος παικτών που κλήθηκαν να πληρώσουν οι παίκτες διαδικτυακών παιγνίων το α' εξάμηνο του 2022 έναντι της αντίστοιχης περιόδου το 2021.

Σύμφωνα με τα επίσημα στοιχεία της Επιτροπής Εποπτείας – Ελέγχου Παιγνίων ο φόρος για τους διαδικτυακούς παίκτες το πρώτο εξάμηνο του 2021 ήτανε 29,8 εκατομμύρια ευρώ, ενώ το 2022 το αντίστοιχο διάστημα ξεπέρασε τα 68 εκατομμύρια ευρώ όταν η αύξηση στον τζίρο ήταν από 8,8 δισεκατομμύρια ευρώ σε 9,2 δισεκατομμύρια ευρώ και το GGR (ακαθάριστα έσοδα) από 401,1 εκατομμύρια ευρώ μειώθηκε για τις εταιρείες διαδικτυακών παιγνίων σε 333,2 εκατομμύρια ευρώ.

Αυτός είναι και ο λόγος που η ΕΕΕΠ θα εξετάσει τον τρόπο που φορολογεί τους παίκτες διαδικτυακών παιγνίων προκειμένου να βρει μία πιο δίκαιη λύση ώστε ούτε το δημόσιο να χάσει σημαντικά έσοδα αλλά ούτε οι παίκτες λόγω της αυξημένης φορολογίας να στρέφονται προς τον παράνομο τζόγο.

«Η επιβολή φόρου επί των κερδών των παικτών από τη συμμετοχή τους στα τυχερά παίγνια αποτελεί μία σημαντική πηγή εσόδων της πολιτείας ωστόσο υπό συγκεκριμένες συνθήκες δύναται να επηρεάσει αρνητικά την λεκτική συμπεριφορά εντείνοντας ένα γιατί ιδιότυπο αίσθημα αδικίας που βιώνει ο παίκτης όταν σε μία δεδομένη στιγμή κερδίζει ένα σημαντικό ποσό από τη συμμετοχή του το οποίο φορολογείται» αναφέρουν στελέχη της Επιτροπής.

«Σε ορισμένες κατηγορίες τυχερών παιγνίων (παραδείγματος χάρη λαχεία, στοίχημα, αριθμοπαιχνίδια) ο ισχύων τρόπος παρακράτησης του φόρου των κερδών των παικτών εκτιμάται ως δίκαιος. Στις περιπτώσεις των τυχερών παιγνίων που διεξάγεται σε πρακτικές συνεδρίες, όπως είναι τα παίγνια που διεξάγονται με γεννήτρια τυχαίων αριθμών (RNG) και τα παίγνια με παιγνιδομηχανήματα τύπου VLT αμφισβητείται. Ο λόγος γι΄ αυτό είναι ότι σύμφωνα με τα ισχύοντα, τα κέρδη από τα παίγνια αυτά φορολογούνται με βάση τη διάρκεια της παικτικής συνεδρίας (log in - log out). Έτσι αν πρέπει για παράδειγμα ένας παίκτης που παίζει παίγνια RNG ή VLTs κάνει log in ‘- log out τρεις φορές ένα εικοσιτετράωρο και κερδίσει ένα σημαντικό ποσό στην πρώτη συνεδρία θα φορολογηθεί για τα κέρδη που προέκυψαν από τη συνεδρία αυτή. Ωστόσο αν στις δύο επόμενες συνεδρίες χάσει οι απώλειες του δεν θα συμψηφιστούν για λόγους υπολογισμού του φόρου που παρακρατήθηκε» επισημαίνουν τα ίδια στελέχη.

Όπως τονίζουν η λύση για αυτό θα ήταν ο φόρος κερδών από τα παίγνια αυτά να μην υπολογίζεται με βάση τα αποτελέσματα ενός παίκτη ανά παικτική συνεδρία, αλλά με βάση τα αποτελέσματά του στο συγκεκριμένα παίγνια σε 24ωρη βάση (παικτική μέρα). Αλλά διευκρινίζουν ότι αυτή η τακτική παρότι είναι δικαιότερη για τον παίκτη αναμένεται ότι θα οδηγήσει σε μείωση των φορολογικών εσόδων από την πηγή αυτή.

Στο παραπάνω πλαίσιο η ΕΕΕΠ σχεδιάζει να υλοποιήσει μελέτη με στόχο την εκτίμηση των επιπτώσεων μιας πιθανής αλλαγής της παρακράτησης του φόρου επί των κερδών των παικτών από τα RNG και τα VLTs παίγνια σε 24ωρη βάση αντί ανά παικτική συνέδρια τόσο στην πρακτική εμπειρία όσο και στα φορολογικά έσοδα.

Βασική επιδίωξη της Επιτροπής μέσω της μελέτης αυτής είναι να διασφαλιστεί ότι μία πιθανή μείωση των εσόδων από τη φορολόγηση των κερδών στα συγκεκριμένα παίγνια λόγω της παρακράτησης σε 24ωρη βάση, θα αντισταθμιστεί από τη βελτίωση της πρακτικής εμπειρίας όσων συμμετέχουν στα παίγνια αυτά, αφενός εδραιώνοντας ένα αίσθημα δικαιότερης φορολόγησης και αφετέρου προσελκύοντας στο νόμιμο δίκτυο διεξαγωγής παίκτες που εξαιτίας των ανωτέρω λόγων επιλέγουν να διακινδυνεύσουν τα χρήματα που διαθέτουν για τη συμμετοχή του στο παράνομο δίκτυο.

Μετά την διεξαγωγή της μελέτης και αναλόγως τα αποτελέσματά της θα γίνουν οι όποιες αλλαγές στην φορολόγηση των παικτών, που έχει ξεσηκώσει αντιδράσεις από τους διαδικτυακούς παρόχους οι οποίοι βλέπουν τα έσοδά τους να μειώνονται παρά την αύξηση τους τζίρου τους.