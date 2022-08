Ταϊβάν: Σοβαρός κίνδυνος ατυχήματος - 27 κινεζικά στρατιωτικά αεροσκάφη παραβίασαν τον εναέριο χώρο

Σύμφωνα με δημοσίευμα της Daily Mail, οι παραβιάσεις έρχονται λίγες μέρες πριν την έναρξη των μεγάλων στρατιωτικών επιχειρήσεων του Πεκίνου.

Συνολικά 27κινεζικά στρατιωτικά αεροσκάφη εισήλθαν σήμερα 3/8 στη ζώνη αεράμυνας παραβιάζοντας τον εναέριο χώρο της Ταϊβάν, σύμφωνα με τα όσα ανακοίνωσαν οι αρχές της χώρας, μετά την ολοκλήρωση της επίσκεψης της πρόεδρου της Βουλής των ΗΠΑ, Νάνσι Πελόζι.

Την είδηση έδωσε στο Twitter το υπουργείο Άμυνας της Ταϊβάν αναφέροντας πως το γεγονός οδήγησε σε αμυντικά μέτρα.

27 PLA aircraft (J-11*6, J-16*5 and SU-30*16) entered the surrounding area of R.O.C. on August 3, 2022. Please check our official website for more information: https://t.co/m1gW2N4ZL7 pic.twitter.com/Aw71EgmRjj

