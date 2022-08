Ισλανδία: Εντυπωσιακές εικόνες από την έκρηξη του ηφαιστείου Φάγκρανταλσφιαλ κοντά στο Ρέικιαβικ

Ηφαιστειακή έκρηξη προερχόμενη από μια ρωγμή άρχισε κοντά στο Ρέικιαβικ, ανέφερε το Ινστιτούτο.

Μια νέα ηφαιστειακή έκρηξη σημειώθηκε σήμερα στο βουνό Φάγκρανταλσφιαλ, στη νοτιοδυτική Ισλανδία. Σύμφωνα με τα όσα ανακοίνωσε το Ισλανδικό Μετεωρολογικό Ινστιτούτο, η φετινή ενεργοποίηση του ηφαιστείου προέρχεται από μια ρωγμή που άρχισε κοντά στην πόλη του Ρέικιαβικ.

Συγκεκριμένα, η λάβα που βγαίνει από το ηφαίστειο είναι ορατή από χιλιόμετρα μακριά και έχει κάνει τον γύρο των τοπικών μέσων ενημέρωσης, τα οποία αναφέρουν πως η ρωγμή βρίσκεται σχεδόν 40 χιλιόμετρα από το Ρέικιαβικ.

Iceland has experienced over 5500 earthquakes in the last three days leading experts to predict that volcanic activity was imminent. A few minutes ago magma cracked the surface and now Iceland has a new volcano forming. pic.twitter.com/UmZLulDN9C

