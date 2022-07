Λος Άντζελες: Τουλάχιστον 7 τραυματίες από πυροβολισμούς σε πάρκο

Τουλάχιστον επτά άνθρωποι τραυματίστηκαν μετά από πυροβολισμούς που έπεσαν την Κυριακή σε πάρκο του Λος Άντζελες όπου γινόταν έκθεση αυτοκινήτου.

Τουλάχιστον επτά άνθρωποι τραυματίστηκαν μετά από πυροβολισμούς που έπεσαν την Κυριακή σε πάρκο του Λος Άντζελες όπου γινόταν έκθεση αυτοκινήτου.

Το αστυνομικό τμήμα του Λος Άντζελες είπε ότι ο πυροβολισμός σημειώθηκε γύρω στις 3:50 μ.μ. στο Peck Park στη γειτονιά San Pedro του L.A. Το LAPD έγραψε στο Twitter ότι δεν επρόκειτο για μια κατάσταση ενεργού σκοπευτή, αλλά δεν έδωσε περισσότερες πληροφορίες.

LAPD News: Around 3:50 p.m. Harbor Division officers responded to 911 calls of a shooting with multiple victims at Peck Park. NOT an active shooter situation. PIO is enroute. Unknown number or condition of victims at this time.

— LAPD HQ (@LAPDHQ) July 25, 2022