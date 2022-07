Πεντέλη: Σε 14 μέτωπα η πυρκαγιά - Δραματική έκκληση πυροσβεστών

Το μέτωπο μεταξύ Διώνης και Δασαμαρίου παραμένει το μεγαλύτερο, για «απίστευτες συνθήκες» κάνουν λόγο οι πυροσβέστες. Κάηκαν δεκάδες σπίτια και επιχειρήσεις ενώ έχουν αναφερθεί τραυματίες αλλά και μία αυτοκτονία ηλικιωμένου μπροστά στις φλόγες.

Σε 14 ενεργά μέτωπα συνεχίζει να καίει για δεύτερη ημέρα η «πύρινη λαίλαπα» που καταστρέφει φύση, σπίτια και επιχειρήσεις στην Πεντέλη, με το μεγαλύτερο εξ αυτών να βρίσκεται μεταξύ Διώνης και Δασαμαρίου.

Η κατάσταση λόγω των ισχυρών ανέμων που πνέουν στην περιοχή, είναι δραματική, όπως περιέγραψε και στο ΣΚΑΪ ο πρόεδρος της Ομοσπονδίας Ένωσης Υπαλλήλων Πυροσβεστικού Σώματος, Δημήτρης Σταθόπουλος, απευθύνοντας παράλληλα έκκληση προς τους 4.000 πιστοποιημένους εθελοντές δασοπυροσβέστες να συνδράμουν στην μάχη με τις φλόγες σε Πεντέλη, Διώνη, Παλλήνη, Ντράφι, καθώς επικρατούν «απίστευτες συνθήκες» και οι πυροσβέστες έχουν εξαντληθεί.

«Κάνω έκκληση στους πιστοποιημένους εθελοντές του πυροσβεστικού σώματος για ενίσχυση των δυνάμεων, γιατί η κούραση του πυροσβέστη αυτή τη στιγμή είναι απίστευτη. Πρέπει να ξεκουραστούν αυτοί οι άνθρωποι» τόνισε χαρακτηριστικά.

«Φοβάμαι τα μποφόρ, χθες το πρωί είχαμε 11 μποφόρ, μιλάμε για απίστευτες συνθήκες. Είναι μια πολύ δύσκολη πυρκαγιά, έχει μπει στον αστικό ιστό, ευελπιστούμε ότι από το απόγευμα που θα πέσει κάπως ο άνεμος θα τεθεί υπό έλεγχο η φωτιά. Έχουν έρθει πυροσβέστες από όλη την περιφέρεια Μακεδονία, Σέρρες, Ήπειρο» πρόσθεσε ο κ. Σταθόπουλος.

Για την επίγεια πυρόσβεση επιχειρούν 485 πυροσβέστες με 28 ομάδες πεζοπόρων τμημάτων και 120 οχήματα. Στο πεδίο παραμένουν και Ρουμάνοι πυροσβέστες. Επιπλέον, έχει διατεθεί στο πεδίο των επιχειρήσεων και το Κινητό Επιχειρησιακό Κέντρο «Όλυμπος» για τον συντονισμό των δυνάμεων ενώ η εικόνα της πυρκαγιάς διατίθεται διαρκώς από drones που έχει αναπτύξει το ΠΣ. Σύμφωνα με τον κ. Αρτοποιό, αυτή τη στιγμή επιχειρούν περιοδικά για την αεροπυρόσβεση 9 αεροσκάφη και 10 ελικόπτερα εκ των οποίων το ένα για εναέριο συντονισμό.

Ακόμα, συνεχίζεται η συνδρομή από πολυάριθμα στελέχη του ΓΕΕΘΑ, της δασικής υπηρεσίας, του ΕΚΑΒ, των τοπικών φορέων και της ΕΛΑΣ που διαθέτει 626 αστυνομικούς με 232 οχήματα κυρίως για τη διευκόλυνση της ασφαλούς μετακίνησης των πολιτών, την απομάκρυνσή τους σε ασφαλές σημείο και την διαφύλαξη της περιουσίας τους.

Στο μεταξύ, έχει ήδη ενεργοποιηθεί η υπηρεσία Copernicus της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την χαρτογραφική αποτύπωση της περιοχής που επλήγη από την πυρκαγιά, επισημαίνοντας τον «ακραίο κίνδυνο πυρκαγιάς» στον οποίο βρίσκεται η Αττική και άλλα σημεία της χώρας.

#EFFIS Fire Danger Forecast for 20 July

Although the situation has improved (no “Very Extreme Danger"), the risk of wildfires is widespread throughout Europe🔥

🔥Extreme Danger forecasted in areas of:

🇵🇹🇪🇸🇫🇷🇩🇪🇮🇹🇦🇹🇨🇿🇭🇺🇷🇸🇸🇮🇭🇷🇧🇦🇲🇪🇦🇱🇬🇷🇷🇴🇧🇬🇨🇾🇹🇷

More at👇https://t.co/2PjdHyXOpI pic.twitter.com/1Ef8pyCuwH

— Copernicus EMS (@CopernicusEMS) July 20, 2022