Πέθανε ο Γενικός Γραμματέας του ΟΠΕΚ Μοχάμαντ Μπαρκίντο

Σε ηλικία 63 ετών πέθανε ο Μοχάμεντ Μπαρκίντο, Νιγηριανός πολιτικός και γενικός γραμματέας του πετρελαϊκού ομίλου ΟΠΕΚ.

Σε ηλικία 63 ετών πέθανε ο Μοχάμεντ Μπαρκίντο, Νιγηριανός πολιτικός και γενικός γραμματέας του πετρελαϊκού ομίλου ΟΠΕΚ.

Την είδηση ανακοίνωσε μέσω tweet ο επικεφαλής της Εθνικής Εταιρείας Πετρελαίου της Νιγηρίας, Mele Kyari, ενώ επιβεβαιώθηκε και από δύο πηγές στον ΟΠΕΚ, σύμφωνα με το CNBC.

We lost our esteemed Dr Muhammad Sanusi Barkindo. He died at about 11pm yesterday 5th July 2022. Certainly a great loss to his immediate family, the NNPC, our country Nigeria, the OPEC and the global energy community. Burial arrangements will be announced shortly.

— Mele Kyari (@MKKyari) July 6, 2022