ΗΠΑ: Πυροβολισμοί σε προάστιο του Σικάγο στην παρέλαση της 4ης Ιουλίου - Αναφορές για 2 νεκρούς

Το περιστατικό σημειώθηκε στο Χάϊλαντ Παρκ, στα 40 χιλιόμετρα από το κέντρο του Σικάγο, ενώ βρισκόταν σε εξέλιξη η παρέλαση εκατοντάδων ατόμων για την Ημέρα Ανεξαρτησίας. Για δεκάδες τραυματίες από πυρά ενόπλου κάνουν λόγο τοπικά μέσα ενημέρωσης.

Δεκάδες άτομα τραυματίστηκαν από πυροβολισμούς που έπεσαν σε προάστιο του Σικάγο στις ΗΠΑ τη Δευτέρα, κατά την παρέλαση για την Ημέρα Ανεξαρτησίας της χώρας.

Σύμφωνα με το Fox News, το περιστατικό σημειώθηκε στο Χάϊλαντ Παρκ, περίπου 40 χλμ από το κέντρο του Σικάγο, με τις πρώτες αναφορές να κάνουν λόγο για 25 τραυματίες, χωρίς να γίνεται γνωστό εάν κάποιος από αυτούς έχει τραυματιστεί σοβαρά. Άλλες πηγές ανέφεραν ότι ο δράστης πυροβολούσε από την ταράτσα ενός κτιρίου.

Multiple people were shot at a 4th of July parade in Chicago, Illinois Police confirmed. At least 9 were shot, according to reports. pic.twitter.com/f9nBSv3lXd

— Beast News (@BeastNews2) July 4, 2022