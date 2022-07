Δανία: Πυροβολισμοί σε εμπορικό κέντρο της Κοπεγχάγης

Στα χέρια της αστυνομίας ένα άτομο. Ανεπιβεβαίωτες πληροφορίες για πολλά θύματα.

ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ 20:25

Η αστυνομία της Κοπεγχάγης ανακοίνωσε τη σύλληψη ενός προσώπου που σχετίζεται με τους πυροβολισμούς που σημειώθηκαν νωρίτερα σε ένα εμπορικό κέντρο της πόλης.

The man guilty of shooting multiple people in Copenhagen shopping mall 👍 pic.twitter.com/M6dopJCCbD

