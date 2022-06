Keep Paros Blue: Περιβαλλοντική ενέργεια από τον ΟΦΕΤ & τον Οργανισμό All for Blue

Μία ακόμη ενδιαφέρουσα περιβαλλοντική δράση με το σύνθημα «Keep Paros Blue» υλοποιήθηκε το Σάββατο 25 Ιουνίου 2022, από τον Όμιλο Φαρμακευτικών Επιχειρήσεων Τσέτη και τον Οργανισμό All for Blue.

H δράση- στη διάρκεια της οποίας ήταν παρούσα και η δημοτική αρχή και συγκεκριμένα ο Δήμαρχος κ. Μάρκος Ι. Κωβαίος- περιελάμβανε έναν παράκτιο και έναν υποβρύχιο καθαρισμό στην παραλία Λιβάδια της Πάρου.

Τριάντα (30) περίπου στελέχη του Ομίλου Φαρμακευτικών Εταιριών Τσέτη (ΟΦΕΤ) ως μέλη της Green Team του ομίλου, επτά (7) μικροί εθελοντές – μέλη του Ναυτικού Ομίλου Πάρου (ΝΟΠ), οχτώ (8) αυτοδύτες, τέσσερις (4) ελεύθεροι δύτες από τα τοπικά καταδυτικά κέντρα Paros Diving Centre και Cycladic Diving καθώς και μέλη της All For Blue συνεργάστηκαν για την αποκατάσταση της παραλίας. Το αποτέλεσμα του καθαρισμού, που διεξήχθη με το πρωτόκολλο μηδενικού αποτυπώματος που ακολουθεί η All For Blue, ήταν η απομάκρυνση δεκάδων συσκευασιών αλουμινίου από αναψυκτικά από το βυθό της παραλίας και ο ταυτόχρονος απεγκλωβισμός τεσσάρων μικρών χταποδιών μέσα από τα κουτάκια.

Συλλέχθηκαν επίσης, συσκευασίες τροφίμων, πλαστικά μπουκάλια νερού, ποτήρια μιας χρήσης, χαρτόκουτα, καλαμάκια κ.α.

Τα αντικείμενα καταγράφηκαν στη βάση δεδομένων της Padi Aware με αναφορά στον ΟΦΕΤ.

Η περιβαλλοντική αυτή ενέργεια, εντάσσεται στην Στρατηγική του Ομίλου Φαρμακευτικών Επιχειρήσεων Τσέτη για Βιώσιμη Ανάπτυξη, στους άξονες της οποίας βρίσκεται η υποστήριξη ευάλωτων ομάδων της κοινωνίας, η ενίσχυση της έρευνας και νέας γενιάς και η προστασία του περιβάλλοντος και του οικοσυστήματός μας. Τον Σεπτέμβριο του 2021 η Green Team του ΟΦΕΤ, είχε πραγματοποιήσει αντίστοιχη περιβαλλοντική ενέργεια στο εμβληματικό νησί της Δήλου.