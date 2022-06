ΗΠΑ: Απέρριψαν τουρκικό αίτημα για εμπορική κατοχύρωση του όρου «Turkaegean»

Τον «Turkaegean» για εμπορικές χρήσεις επιχείρησε να κατοχυρώσει στις ΗΠΑ η Τουρκία,

Αίτημα προς τις ΗΠΑ για την κατοχύρωση του όρου «Turkaegean» για εμπορικές χρήσεις είχε καταθέσει η Τουρκία, σύμφωνα με δημοσίευση του Greek Analyst στο Twitter.

Όπως αναφέρεται, οι ΗΠΑ απέρριψαν το αίτημα της Τουρκίας.

Συγκεκριμένα, ο Οργανισμός Τουρισμού της Τουρκίας είχε ζητήσει από το Υπουργείο Εμπορίου των ΗΠΑ να κατοχυρώσουν τον όρο «Turkaegean» και τη χρήση του για διαφημιστικούς και τουριστικούς σκοπούς, αλλά και την παροχή νομικών και άλλων υπηρεσιών.

Σύμφωνα με τον λογαριασμό «Greek Analyst» στο Twitter, οι ΗΠΑ απέρριψαν στο σύνολό του το τουρκικό αίτημα που περιλάμβανε χρήση του όρου για διαφημίσεις στο ραδιόφωνο, την τηλεόραση, το Διαδίκτυο και αλλού, για την ενοικίαση τουριστικών ακινήτων, αυτοκινήτων, καθώς και την παροχή νομικών και άλλων υπηρεσιών.

Turkey has made a trademark registration application in the US for “TurkAegean” — its fairytale version of the Aegean sea that has been populated by Greece’s islands for centuries.

It was thankfully denied earlier this month. https://t.co/Q6JBCvgTuBhttps://t.co/SYuNWzwyv2 pic.twitter.com/g4bsXMxPD8

— The Greek Analyst (@GreekAnalyst) June 23, 2022