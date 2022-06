Γκουτέρες: Μέχρι τα μέσα του αιώνα, τα τρία τέταρτα των ανθρώπων μπορεί να ζουν με ξηρασία

Ο Αντόνιο Γκουτέρες προτάσσει την ανάγκη να γίνουν πολλά περισσότερα και καλεί σε δράση «τώρα για να θωρακίσουμε το μέλλον μας».

«Η φροντίδα της γης μας και της βιοποικιλότητας της μπορεί να συμβάλλει στην αντιμετώπιση της κλιματικής κρίσης και να βοηθήσει στην επίτευξη όλων των στόχων βιώσιμης ανάπτυξης», προτάσσει ο γενικός γραμματέας του ΟΗΕ Αντόνιο Γκουτέρες σε μήνυμά του για τη σημερινή Παγκόσμια Ημέρα για την Καταπολέμηση της Ερημοποίησης και της Ξηρασίας.

Στην αρχή του μηνύματός του, ο Αντόνιο Γκουτέρες εκφράζει την παραδοχή πως οι ξηρασίες γίνονται όλο και πιο συχνές και έντονες και πως η ευημερία εκατομμυρίων ανθρώπων διακυβεύεται από την αύξηση των αμμοθυελλών, των πυρκαγιών, των κατεστραμμένων καλλιεργειών, του εκτοπισμού και των συγκρούσεων.

Half the world’s population is already coping with the consequences of land degradation.

We can and must reverse this downward spiral.

Every dollar invested in restoring land can generate 30 times that much in benefits.

Let's act now to drought-proof our future.

