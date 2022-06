Τουρκία: Κλήθηκε ο Έλληνας πρέσβης για να δώσει εξηγήσεις περί... τρομοκρατίας

Νέα πρόκληση της Άγκυρας που κατηγορεί την Αθήνα για διευκολύνσεις στο ΡΚΚ. Αβάσιμες και αναληθείς οι κατηγορίες της Τουρκίας αναφέρουν ελληνικές διπλωματικές πηγές.

ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ 10:15

Ο Έλληνας πρέσβης στην Άγκυρα, Χριστόδουλος Λάζαρης, κλήθηκε για εξηγήσεις στο υπουργείο Εξωτερικών της Τουρκίας, όπως μετέδωσε το πρακτορείο Anadolu.

Σύμφωνα με το skai.gr, ως αιτία που το τουρκικό υπουργείο Εξωτερικών κάλεσε τον Έλληνα πρέσβη αναφέρεται «η παροχή διευκολύνσεων στην Ελλάδα σε τρομοκρατικές οργανώσεις όπως το PKK, η FETÖ και η DHKP-C, τις οποίες η Τουρκία καταπολεμά, καθώς και η δράση του PKK που οργανώθηκε κοντά στην τουρκική πρεσβεία στην Αθήνα».

#BREAKING Greek envoy to Ankara summoned over Greece's support to terrorist PKK, condoning its demonstrations near Turkish Embassy in Athens

— ANADOLU AGENCY (@anadoluagency) June 3, 2022