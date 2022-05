Top Gun: Maverick - Η ταινία του Τομ Κρουζ έγραψε κινηματογραφικό ρεκόρ στο box office των ΗΠΑ

Ξεπερνώντας τα 153 εκατ. δολαρίων εισπράξεων τις πρώτες 3 μέρες προβολής της και αφήνοντας πίσω της την ταινία Pirates of the Caribbean: At World's End΄.

Η τελευταία ταινία του Τομ Κρουζ Top Gun: Maverick έγραψε ιστορία για τα κινηματογραφικά δεδομένα των ΗΠΑ.

Σύμφωνα με την μητρική εταιρεία των studio της ταινίας, AMC Entertaiment, το Top Gun: Maverick κατέγραψε τις περισσότερες πωλήσεις σε τριήμερο της Memorial Day στα χρονικά του αμερικανικού box office, ξεπερνώντας τα 153 εκατ. δολαρίων εισπράξεων τις πρώτες 3 μέρες προβολής της, αφήνοντας πίσω της την ταινία Pirates of the Caribbean: At World's End, που είχε μέχρι φέτος τα σχετικά πρωτεία.

Η AMC ανέφερε πως πάνω από 3,3 εκατ. Αμερικανοί βρέθηκαν το προηγούμενο τριήμερο στις κινηματογραφικής αίθουσες για να δουν το sequel της αρχικές ταινίας του 1986, που είχε πρωταγωνιστή και πάλι τον Τομ Κρουζ.

Σύμφωνα με την εταιρεία, πάνω από 5 εκατ. ατόμων έκοψαν εισιτήρια για ταινίες της AMC το εν λόγω τριήμερο, τόσο στις ΗΠΑ όσο και σε άλλες χώρες.