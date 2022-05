ΥΠΕΞ: Πράξη πειρατείας η κατάληψη των δύο πλοίων ελληνικής σημαίας στον Κόλπο

Η κίνηση του Ιράν θεωρείται ως αντίποινα για την κατάσχεση μεγάλου φορτίου ιρανικού πετρελαίου το οποίο μεταφερόταν με ρωσικό πλοίο στα ανοιχτά της Καρύστου.

Με εντολή του υπουργού Εξωτερικών Νίκου Δένδια, ο γενικός γραμματέας του υπουργείου Θεμιστοκλής Δεμίρης πραγματοποίησε προ ολίγου έντονο διάβημα διαμαρτυρίας στον Ιρανό πρέσβη στην Αθήνα αναφορικά με τη βίαιη κατάληψη δύο πλοίων ελληνικής σημαίας στον Κόλπο.

Οι ανωτέρω πράξεις ισοδυναμούν ουσιαστικά με πράξεις πειρατείας, επισημαίνεται σε ανακοίνωση του υπουργείου Εξωτερικών.

Ο γενικός γραμματέας του υπουργείου Εξωτερικών καταδίκασε έντονα τις πράξεις αυτές, οι οποίες αντιβαίνουν θεμελιώδεις κανόνες του Διεθνούς Δικαίου και της Διεθνούς Ναυσιπλοΐας και κάλεσε για την άμεση απελευθέρωση των πλοίων και των πληρωμάτων τους.

Breaking: Iran seizes 2 Greece-owned & flagged tankers in retaliation for Iranian oil seized off Greece earlier by US authorities (@lloydslisted exclusive story here:https://t.co/yx5mTrC6dt) suezmaxes are Prudent Warrior & Delta Poseidon. https://t.co/IrKmWzfD7f for updates pic.twitter.com/SiRfkuH5iN

— Michelle Wiese Bockmann (@Michellewb_) May 27, 2022