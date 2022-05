Ο Έλον Μασκ ανησυχεί πως οι Ιταλοί μπορεί να «εξαφανιστούν» λόγω της υπογεννητικότητας

Ο Έλον Μασκ δήλωσε πως «η Ιταλία δεν θα έχει πια ανθρώπους, αν συνεχιστεί αυτός ο ρυθμός».

Ο πλουσιότερος άνθρωπος στον κόσμο ανησυχεί πως οι Ιταλοί μπορεί να «εξαφανιστούν», λόγω της υπογεννητικότητας.

Σύμφωνα με το Bloomger, ο Έλον Μασκ, ο οποίος έχει προειδοποιήσει και στο παρελθόν σχετικά με την υπογεννητικότητα παγκοσμίως, δήλωσε πως «η Ιταλία δεν θα έχει πια ανθρώπους, αν συνεχιστεί αυτός ο ρυθμός». Το σχόλιο του έγινε στο Twitter, σε απάντηση μιας δημοσίευσης σχετικά με τα δημογραφικά χαρακτηριστικά και τον ρυθμό γεννήσεων στην Ιταλία.

Italy will have no people if these trends continue

— Elon Musk (@elonmusk) May 24, 2022