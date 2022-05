Το Πανεπιστήμιο Λευκωσίας στα 40 καλύτερα Πανεπιστήμια παγκοσμίως στην Ποιοτική Εκπαίδευση

Μοιράζεται την πρώτη θέση σε Κύπρο και Ελλάδα για τη συνολική κοινωνική και οικονομική συνεισφορά του, σύμφωνα με την κατάταξη THE Impact Rankings 2022.

Στα 40 κορυφαία πανεπιστήμια στον κόσμο κατατάσσει η Times Higher Education (THE) Impact Rankings 2022 το Πανεπιστήμιο Λευκωσίας (UNIC), αναγνωρίζοντάς το ως το υπ’ αριθμό 36 πανεπιστήμιο στον κόσμο, στον τομέα της Ποιοτικής Εκπαίδευσης. Κατ’ αναλογία, τα αποτελέσματα τοποθετούν το Πανεπιστήμιο Λευκωσίας στην πρώτη (#1) θέση στην Κύπρο και στη δεύτερη (#2) θέση σε Κύπρο και Ελλάδα, και μεταξύ των 15 κορυφαίων πανεπιστημίων στην Ευρωπαϊκή Ένωση, σε αυτόν τον σημαντικότατο τομέα.

Η αξιολόγηση του Impact Rankings είναι η μόνη που αποτιμά την επιτυχία των πανεπιστημίων σε παγκόσμιο επίπεδο, ως προς την επίτευξη των Στόχων Βιώσιμης Ανάπτυξης των Ηνωμένων Εθνών (United Nations Sustainable Development Goals - SDGs), οι οποίοι θεωρούνται ολοένα και πιο σημαντικοί, δεδομένης της κρίσιμης δράσης που κινητοποιούν, σε ποικίλους και ουσιαστικούς για την ανθρωπότητα και τον πλανήτη τομείς.

Όσον αφορά στη συνολική κοινωνική και οικονομική συνεισφορά του, το Πανεπιστήμιο Λευκωσίας μοιράζεται την κορυφαία θέση σε Κύπρο και Ελλάδα και κατατάσσεται μεταξύ των κορυφαίων 75 πανεπιστημίων στην ΕΕ και μεταξύ των κορυφαίων 301-400 πανεπιστημίων στον κόσμο, έχοντας σημειώσει αξιοσημείωτη άνοδο στη φετινή, διευρυμένη έκδοση της εν λόγω κατάταξης. Αξίζει να σημειωθεί ότι σε αυτή τη διευρυμένη τέταρτη έκδοση συμμετείχαν περισσότερα από 1,400 πανεπιστήμια από 106 χώρες και περιοχές, συμπεριλαμβανομένης ισχυρής εκπροσώπησης από το Ηνωμένο Βασίλειο, τις ΗΠΑ, την Ιαπωνία και την Αυστραλία.

Η συνεισφορά του Πανεπιστημίου Λευκωσίας ως φορέα θετικής αλλαγής αντικατοπτρίζεται στις πολύπλευρες δράσεις και πρωτοβουλίες που αναλαμβάνει στο πλαίσιο της Πανεπιστημιακής Κοινωνικής Ευθύνης του. Οι δράσεις περιλαμβάνουν μεταξύ άλλων προγράμματα παροχής υποτροφιών για πρόσφυγες και μετανάστες σε συνεργασία με την Ύπατη Αρμοστεία των Ηνωμένων Εθνών για τους Πρόσφυγες (UNHCR), ένα βραβευμένο Πρόγραμμα Καθοδήγησης Νέων από μη προνομιούχες οικογένειες, καθώς και την υλοποίηση της Νέας Συμφωνίας Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης της Ευρώπης για βιώσιμη ανάπτυξη και ευημερία χωρίς αποκλεισμούς. Οι πρωτοβουλίες αυτές συνδέονται και ενισχύουν τον θετικό αντίκτυπο του Πανεπιστημίου στη βιωσιμότητα σε ό,τι αφορά τους βασικούς πυλώνες που συνδέονται με τους Στόχους των ΗΕ, και συγκεκριμένα τους τομείς Έρευνα, Επιχειρήσεις, Εκπαίδευση και Κοινότητα. Αντικατοπτρίζουν επίσης σχετικά αποτελέσματα σε αρκετούς βασικούς τομείς, συμπεριλαμβανομένου της Μείωσης των Ανισοτήτων (SDG10) και των Αειφόρων Πόλεων και Κοινοτήτων (SDG11), ενός τομέα που συμβαδίζει με την ανάπτυξη της συνεχώς εξελισσόμενης πανεπιστημιούπολης του Πανεπιστημίου (UNIC City).

Η διάκριση στην κατάταξη Impact Rankings 2022 είναι η πιο πρόσφατη μιας σειράς σημαντικών διακρίσεων για το Πανεπιστήμιο Λευκωσίας από την Times Higher Education, πιθανώς την πιο γνωστή και με τη μεγαλύτερη σε επιρροή κατάταξη πανεπιστημίων στον κόσμο. Ενδεικτικά, η σημαντικότερη κατάταξη THE World University Rankings 2022 κατατάσσει το Πανεπιστήμιο Λευκωσίας ανάμεσα στα κορυφαία 601-800 πανεπιστήμια στον κόσμο. Το Πανεπιστήμιο Λευκωσίας αναγνωρίστηκε επίσης από την κατάταξη THE Young University Rankings 2022 (στη θέση 179 των κορυφαίων πανεπιστημίων στον κόσμο και ανάμεσα στα κορυφαία 70 στην ΕΕ, που έχουν 50 ή λιγότερα χρόνια λειτουργίας), καθώς και από την κατάταξη THE Emerging Economies Rankings 2022 (στη θέση 122 ανάμεσα στα πανεπιστήμια των χωρών ή περιοχών που ταξινομούνται από τον Όμιλο FTSE του Χρηματιστηρίου του Λονδίνου ως αναδυόμενες οικονομίες).