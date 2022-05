Yπό ουκρανικό έλεγχο το 10% του Λουγκάνσκ - Απωθήθηκε ρωσική διείσδυση στην Σούμι - Οβίδα σε εγκαταστάσεις με νιτρικό αμμώνιο

Ογδόντα και πλέον ημέρες μετά την έναρξη της εισβολής, η Ουκρανία έχει καταγάγει πολλές νίκες αναγκάζοντας τους διοικητές της Ρωσίας να εγκαταλείψουν την προέλαση προς την πρωτεύουσα Κίεβο.

Κατά την προσπάθειά του να διασχίσει τον ποταμό Σέβερσκι Ντονέτς στην περιοχή του Λουγκάνσκ ο ρωσικός στρατός έχασε περισσότερους από 400 στρατιώτες, γράφουν οι The New York Times επικαλούμενοι στοιχεία του Institute for the Study of War (ISW).

Η εφημερίδα επισημαίνει ότι η μάχη αυτή υπήρξε μια από τις πιο αιματηρές μάχες καθ’ όλη την διάρκεια της ρωσικής εισβολής στην Ουκρανία.

«Στις 11 Μαΐου το ουκρανικό πυροβολικό κατέστρεψε τις ρωσικές πλωτές γέφυρες όπως και τα ρωσικά στρατεύματα με τον εξοπλισμό τους που είχαν συγκεντρωθεί πυκνά γύρω από αυτές, με αποτέλεσμα όπως μεταδίδεται να σκοτωθούν 485 άνθρωποι και να καταστραφούν περισσότερα από 80 άρματα μάχης» μεταδίδει το ISW.

Συνολικά στην περιοχή είχαν σταλεί 550 Ρώσοι στρατιωτικοί για να περάσουν τον ποταμό μα στόχο να περικυκλώσουν τις ένοπλες δυνάμεις της Ουκρανίας κοντά στο Ρουμπέζνι από βορειοδυτικά.

Το ουκρανικό πρακτορείο ειδήσεων Ukrinform, επικαλούμενο δηλώσεις του επικεφαλής της στρατιωτικής διοίκησης της περιοχής του Λουγκάνσκ Σεργκέι Γκαϊντάι στο Telegram κάνει λόγο για 1000 Ρώσους στρατιωτικούς που σκοτώθηκαν στην μάχη αυτή και για περίπου 100 άρματα μάχης και άλλο εξοπλισμό που καταστράφηκαν. «Εκείνη η ντροπιαστική επιχείρηση, την οποία έκαναν στην Μπελογκορόφκα, θα περάσει στην ιστορία του πολέμου αυτού μεταξύ Ρωσίας και Ουκρανίας, ως η ήττα τους στην περιοχή του Λουγκάνσκ. Επειδή οι ένοπλες δυνάμεις της Ουκρανίας κατέστρεψαν σχεδόν 100 μονάδες εξοπλισμού και σκοτώθηκαν δύο ρωσικές ταξιαρχίες, που σημαίνει σχεδόν χίλιοι στρατιώτες», έγραψε ο Γκαϊντάι.

Στις 14 Μαΐου το ρωσικό υπουργείου Άμυνας, ανακοίνωσε ότι κατέστρεψε πλωτές γέφυρες και μονάδα του ουκρανικού στρατού «που προσπάθησε να διασχίσει τον ποταμό Σέβερσκι Ντονέτς».

Οβίδα έπληξε εγκαταστάσεις όπου φυλάσσονταν ποσότητες νιτρικού αμμωνίου στο Χάρκοβο

Μια αποθήκη στην οποία φυλάσσονταν ποσότητες νιτρικού αμμωνίου χτυπήθηκε από ρωσικό πλήγμα στην περιοχή του Χαρκόβου, στη βορειοανατολική Ουκρανία, όπως ανακοίνωσαν οι τοπικές αρχές.

«Η έκρηξη στην περιφέρεια του Χαρκόβου δεν συνιστά απειλή για τον πληθυσμό» διαβεβαίωσε στη σελίδα του στο Telegram ο κυβερνήτης της γειτονικής επαρχίας του Ντονέτσκ. Η ανάρτηση συνοδευόταν από μια φωτογραφία που έδειχνε ένα εντυπωσιακό πορτοκαλί νέφος να υψώνεται πάνω από χωράφια.

«Μια ρωσική οβίδα έπληξε μια αποθήκη στην περιοχή του Χαρκόβου όπου, σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, υπήρχε νιτρικό αμμώνιο», διευκρίνισε ο κυβερνήτης. «Το νέφος μπορεί να είναι τρομακτικό, όμως δεν υπάρχει λόγος πανικού», πρόσθεσε.

Το νιτρικό αμμώνιο, μια ουσία στην οποία οφείλονταν οι καταστροφικές εκρήξεις που ισοπέδωσαν το λιμάνι της Βηρυτού τον Αύγουστο του 2020, χρησιμοποιείται κυρίως ως αζωτούχο λίπασμα αλλά και για την παρασκευή εκρηκτικών.

Η Ουκρανία ανακοίνωσε νωρίτερα ότι οι δυνάμεις της απώθησαν τους Ρώσους στρατιώτες στην περιοχή του Χαρκόβου και ανέκτησαν τον έλεγχο ενός τμήματος της μεθορίου με τη Ρωσία.

Απωθήθηκε ρωσική διείσδυση στην Σούμι

Ουκρανοί συνοριακοί φρουροί απώθησαν σήμερα μια εισβολή ρωσικής ομάδας αναγνώρισης και σαμποτάζ στη βορειοανατολική επαρχία Σούμι, δήλωσε ο κυβερνήτης της Σούμι.

Ο Ντμίτρο Ζβίτσκι έγραψε στην εφαρμογή ανταλλαγής μηνυμάτων Telegram πως η ρωσική ομάδα εισήλθε στο ουκρανικό έδαφος υπό την κάλυψη βλημάτων όλμου, χειροβομβίδων και πυρών από πυροβόλα, αλλά υποχώρησαν όταν οι συνοριοφύλακες ανταπέδωσαν τα πυρά.

Οι ρωσικές δυνάμεις εισήλθαν στην επαρχία Σούμι λίγο μετά την έναρξη της εισβολής της Μόσχας στην Ουκρανία στις 24 Φεβρουαρίου, όμως οι ουκρανικές δυνάμεις ανέκτησαν τον έλεγχο της περιοχής στις 8 Απριλίου και ετοιμάζονται και για άλλες επιθέσεις.

Ογδόντα και πλέον ημέρες μετά την έναρξη της εισβολής, η Ουκρανία έχει καταγάγει πολλές νίκες αναγκάζοντας τους διοικητές της Ρωσίας να εγκαταλείψουν την προέλαση προς την πρωτεύουσα Κίεβο και επιτυγχάνοντας γρήγορα κέρδη γύρω από τη δεύτερη μεγαλύτερη πόλη, το Χάρκοβο.

Ρωσικός πύραυλος έπληξε τουριστικό κατάλυμα κοντά στην Οδησσό

Σε μια άλλη εξέλιξη, ο ουκρανικός στρατός ανακοίνωσε πως ρωσικός πύραυλος έπληξε περιοχή κοντά στην πόλη-λιμάνι Οδησσό, καταστρέφοντας έναν χώρο διαμονής τουριστών και τραυματίζοντας τουλάχιστον τρεις ανθρώπους.

Η νότια διοίκηση των Ουκρανικών Ενόπλων Δυνάμεων ανέφερε πως στόχος της επίθεσης ήταν μια γέφυρα πάνω από τον ποταμό Δούναβη που είχε καταστραφεί νωρίτερα σε άλλη επίθεση.

Πυρκαγιά ξέσπασε στο σημείο της σημερινής επίθεσης, κοντά στην πόλη στις ακτές της Μαύρης Θάλασσας, που είχε γλιτώσει μέχρι τώρα σε μεγάλο βαθμό από τα χειρότερα της σύγκρουσης.

Προς το παρόν δεν υπάρχει επιβεβαίωση από ρωσικής πλευράς.

Τουλάχιστον 100 ρωσικές αεροπορικές επιδρομές

Το υπουργείο Άμυνας στη Μόσχα δήλωσε νωρίτερα σήμερα πως τουλάχιστον 100 αεροπορικές επιδρομές πραγματοποιήθηκαν στη διάρκεια της νύχτας εναντίον υποδομών του ουκρανικού στρατού.

Η Ρωσία ανέφερε εξάλλου σήμερα πως οι δυνάμεις της κατέρριψαν τρία ουκρανικά μαχητικά, ένα κοντά στο Φιδονήσι στη Μαύρη Θάλασσα και τα υπόλοιπα στις περιοχές Μικολάγιφ και Χάρκοβο, ενώ ρωσικοί πύραυλοι συνέχισαν να σφυροκοπούν στόχους στο ανατολικό τμήμα της χώρας.

Το υπουργείο Άμυνας της Ρωσίας ανέφερε πως οι δυνάμεις του κατέρριψαν ένα αεροσκάφος Su-25 κοντά σε οικισμούς της Γεβχενίβκα στην περιοχή του Μικολάγιφ και της Βελίκα Κομισουβάχα στο Χάρκοβο, και ένα Su-24 κοντά στο Φιδονήσι, που έγινε διάσημο τις πρώτες ώρες του πολέμου όταν Ουκρανοί συνοριακοί φρουροί που στάθμευαν εκεί απέρριψαν την απαίτηση ρωσικού πολεμικού πλοίου να παραδοθούν.

Σχεδόν τρεις μήνες αφότου η Ρωσία έστειλε δεκάδες χιλιάδες στρατιώτες στην Ουκρανία, ρωσικές και υποστηριζόμενες από τη Ρωσία δυνάμεις εξακολουθούν να ελέγχουν μια περιοχή της Ουκρανίας κατά μήκος της Αζοφικής και της Μαύρης Θάλασσας και στην ανατολική Ουκρανία στα σύνορα με τη Ρωσία.

Ρωσικές δυνάμεις έχουν εκδιωχθεί από την περιοχή γύρω από το Χάρκοβο στα βορειοανατολικά τις τελευταίες δύο εβδομάδες.

Η Ρωσία, που προσάρτησε την Κριμαία το 2014, προσπαθεί να καταλάβει το Ντονμπάς.

Ρωσικοί πύραυλοι υψηλής ακρίβειας έπληξαν δύο θέσεις διοίκησης στην περιοχή του Χαρκόβου, ανέφερε το υπουργείο και έπληξαν επίσης άλλους στόχους περιλαμβανομένων αποθηκών όπλων και τόπων όπου είχαν συγκεντρωθεί ουκρανικά στρατεύματα και εξοπλισμός.

Το υπουργείο ανέφερε πως εξαπέλυσε παρόμοια πλήγματα στις φιλορωσικές αυτοανακηρυχθείσες δημοκρατίες του Ντονέτσκ και του Λουχάνσκ καταρρίπτοντας επίσης μη επανδρωμένα αεροσκάφη (drones).

Η Ρωσία υποστήριξε πως αφότου ξεκίνησε η «ειδική στρατιωτική επιχείρησή της», όπως την αποκαλεί, για την αποστρατιωτικοποίηση και την αποναζιστικοποίηση της Ουκρανίας, οι δυνάμεις της έχουν καταστρέψει 168 αεροσκάφη, 125 ελικόπτερα, 889 μη επανδρωμένα αεροσκάφη, 307 συστήματα αντιαεροπορικής άμυνας και 3.108 άρματα μάχης και άλλα θωρακισμένα άρματα μάχης.

Οι πληροφορίες από το ρωσικό υπουργείο Άμυνας δεν μπορούν να επιβεβαιωθούν από ανεξάρτητη πηγή.

Υπό ουκρανικό έλεγχο το 10% του Λουγκάνσκ

Παρά τις σφοδρές επιθέσεις της Ρωσίας, ο ουκρανικός στρατός συνεχίζει να ελέγχει περίπου το ένα δέκατο της περιφέρειας Λουγκάνσκ, σύμφωνα με τον επικεφαλής των τοπικών αρχών.

Ο περιφερειάρχης Σερχίι Χαϊντάι είπε χθες Κυριακή ότι οι ρωσικές δυνάμεις δεν έχουν μπορέσει να καταλάβουν τα περίχωρα των πόλεων Ρουμπίζνε, Σεβεροντονιέτσκ και Λισιτσάνσκ.

Στα τέλη της περασμένης εβδομάδας, η Μόσχα υποστήριξε πως οι φιλορώσοι αυτονομιστές είχαν προελάσει στα διοικητικά όρια της Λουγκάνσκ, με τη βοήθεια των ρωσικών ενόπλων δυνάμεων. Ο κ. Γκαϊντάι απέρριψε τον ισχυρισμό αυτό κάνοντας λόγο για αποκυήματα «φαντασίας».

Στην περιφέρεια Ντανιέτσκ, επίσης στην ανατολική Ουκρανία, τρεις άμαχοι σκοτώθηκαν και άλλοι 13 τραυματίστηκαν σε ρωσικές επιθέσεις χθες, ανέφεραν οι αρχές.

Αφότου η Ρωσία εισέβαλε στην Ουκρανία την 24η Φεβρουαρίου, οι εχθροπραξίες επικεντρώνονται στο ανατολικό και στο νότιο τμήμα της χώρας.

Οι φιλορώσοι αυτονομιστές διεκδικούν όλα τα εδάφη των αυτοανακηρυγμένων λαϊκών δημοκρατιών του Ντανιέτσκ και του Λουγκάνσκ, που αναγνωρίστηκαν από τη Μόσχα ως ανεξάρτητες κρατικές οντότητες λίγα 24ωρα πριν από την εισβολή.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ