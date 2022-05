Πανό του ΚΚΕ στην Ακρόπολη: «Όχι στον πόλεμο, καμία συμμετοχή, όχι στις βάσεις του θανάτου»

«Όχι στον πόλεμο, καμία συμμετοχή, όχι στις βάσεις του θανάτου», είναι το μήνυμα που αναγράφεται στο πανό που ανάρτησε το πρωί το ΚΚΕ στην Ακρόπολη.

Το ίδιο μήνυμα αναγράφεται και στα αγγλικά σε δεύτερο πανό που αναρτήθηκε δίπλα στο πρώτο.

— Γραφείο Τύπου της ΚΕ του ΚΚΕ (@gt_kke) May 12, 2022