Πούτιν για «Ημέρα της Νίκης»: Η Ρωσία πολεμάει την Ουκρανία όπως έκανε στον Β' Παγκόσμιο Πόλεμο - Η απάντηση Ζελένσκι

Τον ηρωισμό των Σοβιετικών κατά τον Β’ Παγκόσμιο Πόλεμο επικαλέστηκε σήμερα ο Ρώσος πρόεδρος Βλαντίμιρ Πούτιν κατά την παρέλαση του στρατού στην «Ημέρα της Νίκης» για να παροτρύνει τον στρατό του να νικήσει στην Ουκρανία και τόνισε ότι πρέπει να γίνουν τα πάντα για να αποφευχθεί «η επανάληψη της φρίκης ενός νέου παγκόσμιου πολέμου».

«Σήμερα, υπερασπίζεστε αυτό για το οποίο πολέμησαν οι πατέρες, οι παπούδες και οι προπαπούδες μας» δήλωσε ο Πούτιν αναφερόμενος στη νίκη της 9ης Μαΐου που σηματοδοτεί τη νίκη κατά των Γερμανών Ναζί το 1945.

Παράλληλα, καταδίκασε αυτό που χαρακτήρισε εξωτερικές απειλές για την αποδυνάμωση και τη διάσπαση της Ρωσίας και επανέλαβε γνωστά επιχειρήματα που είχε χρησιμοποιήσει να δικαιολογήσει την εισβολή του.

Η Δύση ετοιμαζόταν να εισβάλει στη γη μας, δήλωσε σήμερα ο Ρώσος πρόεδρος Βλαντίμιρ Πούτιν, στην ομιλία του κατά την ετήσια παρέλαση στην Κόκκινη Πλατεία της Μόσχας για την Ημέρα της Νίκης επί της ναζιστικής Γερμανίας στο Β' Παγκόσμιο Πόλεμο.

«Το ΝΑΤΟ δημιουργούσε απειλές στα σύνορά μας, ενώ η Δύση δεν ήθελε να εισακούσει τη Ρωσία», δήλωσε ο Πούτιν. Ο ίδιος πρόσθεσε ότι η ειδική στρατιωτική επιχείρηση στην Ουκρανία ήταν ένα απαραίτητο και χρονικά κατάλληλο μέτρο, η μοναδική σωστή απόφαση.

Ο Ρώσος πρόεδρος απευθύνθηκε απευθείας στους στρατιώτες που πολεμούν στην περιοχή του Ντονμπάς στην ανατολική Ουκρανία, την οποία η Ρωσία έχει δεσμευθεί να «απελευθερώσει» από το Κίεβο.

«Η υπεράσπιση της Πατρίδας, όταν αποφασίζεται η μοίρα της, ήταν ανέκαθεν ιερή», δήλωσε. «Σήμερα πολεμάτε για τον λαό μας στο Ντονμπάς, για την ασφάλεια της Ρωσίας, για την πατρίδα μας».

Η 11λεπτη ομιλία του Πούτιν κατά την 75η ημέρα της ρωσικής εισβολής στην Ουκρανία δεν περιλάμβανε καμία αξιολόγηση για την πρόοδο του πολέμου ούτε κάποια ένδειξη για πόσο ακόμα μπορεί να συνεχιστεί η σύγκρουση.

Εδώ και εβδομάδες, κυκλοφορούν πληροφορίες, ότι ο Πούτιν θα μπορούσε να χρησιμοποιήσει τη σημερινή ημέρα ως ευκαιρία για να κηρύξει «τη νίκη στην ανατολική Ουκρανία».

Η Ουκρανία θα νικήσει στον πόλεμο με την Ρωσία και δεν θα παραχωρήσει κανένα έδαφος, σημείωσε σήμερα ο πρόεδρος της Ουκρανίας Βολοντίμιρ Ζελένσκι σε μαγνητοσκοπημένο μήνυμά του για τη νίκη επί της ναζιστικής Γερμανίας στον Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο.

"Την Ημέρα της Νίκης επί του ναζισμού, πολεμάμε για μια νέα νίκη. Ο δρόμος γι'αυτήν είναι δύσκολος, αλλά δεν έχουμε καμία αμφιβολία ότι θα νικήσουμε", τονίζει ο Ζελένσκι στο μήνυμά του προς τον ουκρανικό λαό.

Οι Ουκρανοί είναι ένας ελεύθερος λαός που έχει πολεμήσει πολλές φορές για να υπερασπιστεί τη χώρα του στην ιστορία και έχει χαράξει τον "δικό του δρόμο", σημείωσε ο Ζελένσκι.

"Σήμερα διεξάγουμε πόλεμο σε αυτόν τον δρόμο και δεν θα παραχωρήσουμε σε κανέναν ούτε ένα κομμάτι της γης μας (...) και δεν θα παραχωρήσουμε ούτε ένα κομμάτι της ιστορίας μας", πρόσθεσε.

"Είμαστε περήφανοι για τους προγόνους μας, οι οποίοι μαζί με άλλους λαούς στο πλαίσιο του αντιχιτλερικού συνασπισμού νίκησαν τον ναζισμό. Δεν θα επιτρέψουμε σε κανέναν να προσαρτήσει αυτήν την νίκη, να την οικειοποιηθεί", τόνισε επίσης ο Ζελένσκι στο βιντεοσκοπημένο μήνυμά του, στο οποίο φαίνεται να περπατάει στην κεντρική λεωφόρο του Κιέβου.

Απο νωρίς το πρωί της Δευτέρας ξεκίνησαν οι παρελάσεις για την Ημέρα της Νίκης κατά των ναζί, στη Ρωσία, στη σκιά της αποκαλούμενης από το Κρεμλίνο «ειδικής επιχείρησης στην Ουκρανία».

Σε βίντεο από τις παρελάσεις στην Αικατερινούπολη διακρίνονται άνδρες που φορούν περιβραχιόνια με το σύμβολο της ρωσική εισβολής Ζ.

