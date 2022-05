Ουκρανία: Το Κίεβο υποστηρίζει ότι κατέστρεψε ένα ακόμη ρωσικό πολεμικό πλοίο

Σύμφωνα με την ουκρανική πλευρά, μη επανδρωμένο αεροσκάφος Bayraktar TB2 έπληξε το ρωσικό πλοίο.

Η Ουκρανία υποστήριξε σήμερα ότι κατέστρεψε ένα ρωσικό αποβατικό πλοίο, κοντά στο Φιδονήσι, στη Μαύρη Θάλασσα, που έγινε σύμβολο της ουκρανικής αντίστασης έναντι της ρωσικής εισβολής.

Ένα μαχητικό μη επανδρωμένο αεροσκάφος Bayraktar TB2 «έπληξε ένα αποβατικό πλοίο κλάσης 11770 Serna, όπως και δύο πυραυλικά συστήματα εδάφους-αέρος τύπου Tor», ανέφερε στο Facebook το ουκρανικό πολεμικό ναυτικό, χωρίς να διευκρινίσει την ημερομηνία.

«Η παραδοσιακή παρέλαση του ρωσικού στόλου της 9ης Μαΐου φέτος θα πραγματοποιηθεί κοντά στο Φιδονήσι, στον βυθό της θάλασσας», ανέφερε σε ειρωνικό τόνο το ουκρανικό υπουργείο Άμυνας, σε μήνυμά του στο Twitter.

Ukrainian Bayraktar TB2 destroyed another Russian ship. This time the landing craft of the "Serna" project. The traditional parade of the russian Black Sea fleet on May 9 this year will be held near Snake Island - at the bottom of the sea. pic.twitter.com/WYEPywmAwX

— Defence of Ukraine (@DefenceU) May 7, 2022