«Πράσινο φως» για το προδοσφαιρικό γήπεδο του Μπέκαμ στο Μαϊάμι

Το «πράσινο φως» για τη δημιουργία ενός συγκροτήματος αθλητικών εγκαταστάσεων που θα περιλαμβάνει ένα γήπεδο για την ομάδα του Ντέιβιντ Μπέκαμ, Inter Miami CF έδωσαν οι αρμόδιες αρχές του Μαϊάμι, σε ένα deal που θα φτάσει το 1 δισ. δολάρια.

Σύμφωνα με το Bloomberg, το project με το όνομα Miami Freedom Park, θα ανακατασκευάσει το γήπεδο γκολφ «Melreese, το οποίο βρίσκεταο κοντά στο Δειθνές Αεροδρόμιο του Μαϊάμι, και θα το μετατρέψει σε ένα συγκρότημα εγκαταστάσεων αθλητικού χαρακτήρα.

Εκεί θα δημιουργηθεί ένα ποδοσφαιρικό γήπεδο χωρετικότητας 25.000 θέσεων, ξενοδοχείο 750 δωματίων, εμπορικά καταστήματα και γήπεδα για την κοινότητα της περιοχής, ενώ θα περιλαμβάνει και το μεγαλύτερο δημόσιο πάρκο της πόλης έκτασης 234.720 τ.μ.

We won tonight, your dream is a reality. #MiamiFreedomPark comes to the City of Miami! pic.twitter.com/bfWWfu2lWY

— Inter Miami CF (@InterMiamiCF) April 29, 2022