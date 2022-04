Υπεδνειστερία: Στη δημοσιότητα βίντεο από την επίθεση στο υπουργείο Κρατικής Ασφάλειας

Στη δημοσιότητα δόθηκε από τον τηλεοπτικό σταθμό The First Pridnestrovian Channel, η στιγμή της επίθεσης με αυτόματα όπλα και εκτοξευτήρα ρουκετών εναντίον του υπουργείου Κρατικής Ασφάλειας της Υπερδνειστερίας στο Τίρασπολ.

Σημειώνεται πως η επίθεση σημειώθηκε την Δευτέρα 25 Απριλίου, ενώ τις επόμενες ώρες και ημέρες πραγματοποιήθηκε σειρά επιθέσεων με στόχο αποθήκες οπλισμού και υποδομές της αποσχισθείσας από τη Μολδαβία περιοχής.

Στο βίντεο, εμφανίζονται τρεις ένοπλοι κουκουλοφόροι να αποβιβάζονται από όχημα στο περίβολο του υπουργείου και να βάλλουν εναντίον του κτιρίου, πριν αποχωρήσουν από το σημείο με το ίδιο όχημα.

"The First Pridnestrovian Channel" published a video of the attack on the building of the Ministry of State Security in #Tiraspol on April 25. pic.twitter.com/jKB5pgRJcK

