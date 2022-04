Μάχη για την πολιορκημένη Μαριούπολη - Υπό ρωσικό έλεγχο το 80% του Λουχάνσκ - Νέο Ρωσικό τελεσίγραφο

Τα ρωσικά στρατεύματα ανακοίνωσαν πως θα τηρήσουν κατάπαυση του πυρός στην περιοχή γύρω από το Αζοφστάλ όσο η πρόταση θα βρίσκεται σε ισχύ, αρχής γενομένης από τις 2 το μεσημέρι της Τετάρτης.

Ούτε ένας Ουκρανός στρατιώτης δεν έχει αποδεχτεί προς το παρόν την πρόταση της Ρωσίας για παράδοση οπλισμού, σύμφωνα με το ρωσικό υπουργείο Άμυνας, όμως αυτό δεν εμπόδισε την Μόσχα να απευθύνει νεότερο τελεσίγραφο προς τους στρατιώτες που έχουν οχυρωθεί στο χαλυβουργείο της Αζοφστάλ.

Προκαταρκτική συμφωνία για το άνοιγμα ανθρωπιστικού διαδρόμου

Η Ουκρανία κατέληξε σε προκαταρκτική συμφωνία με τη Ρωσία για το άνοιγμα σήμερα ανθρωπιστικού διαδρόμου για την απομάκρυνση γυναικών, παιδιών και ηλικιωμένων από την υπό πολιορκία Μαριούπολη της Ουκρανίας, ανακοίνωσε η αντιπρόεδρος της ουκρανικής κυβέρνησης Ιρίνα Βερεστσούκ.

«Δεδομένης της καταστροφικής ανθρωπιστικής κατάστασης στην Μαριούπολη, εκεί είναι που θα επικεντρώσουμε σήμερα τις προσπάθειές μας», σημείωσε η Βερεστσούκ σε ανάρτησή της στο Facebook.

Νωρίτερα, ουκρανός αξιωματικός από την υπό πολιορκία πόλη ανέφερε «ζούμε ίσως τις τελευταίες ημέρες μας, αν όχι τις τελευταίες ώρες μας», ζητώντας από τη διεθνή κοινότητα να επέμβει και να τους «βγάλει» από εκεί σήμερα, την στιγμή που το μεσημέρι της Τετάρτης εκπνέει το νέο ρωσικό τελεσίγραφο, που καλεί τους υπερασπιστές της πόλης να καταθέσουν τα όπλα.

Στο Κίεβο, ο ουκρανός πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι δήλωσε κατά τη διάρκεια του βραδινού του διαγγέλματος ότι η κατάσταση στη Μαριούπολη παραμένει «πολύ σοβαρή», «δύσκολη όσο μπορεί να είναι», κατηγορώντας τον ρωσικό στρατό πως εμπόδισε όλες τις προσπάθειες να οργανωθούν ανθρωπιστικοί διάδρομοι για την απομάκρυνση αμάχων.

Τις τελευταίες εβδομάδες τα μέρη αλληλοκατηγορούνται για υπονόμευση των προσπαθειών να απομακρυνθούν οι άμαχοι από τις εμπόλεμες ζώνες. Η Μόσχα κατηγόρησε επανειλημμένα τους αμυνόμενους στη Μαριούπολη πως χρησιμοποιούν άμαχους σαν ανθρώπινες ασπίδες.

Ένα κομβόι με αμάχους αναχώρησε από τη Μαριούπολη

Λιγότερα λεωφορεία από όσο ήταν προγραμματισμένο μπόρεσαν να φτάσουν σήμερα σε αμάχους στην πολιορκημένη ουκρανική πόλη Μαριούπολη και δεν απομακρύνθηκαν πολλοί άνθρωποι, δήλωσε ο περιφερειακός κυβερνήτης του Ντονέτσκ.

Ο Πάβλο Κιριλένκο έκανε τις δηλώσεις αυτές αφού ο δήμαρχος της Μαριούπολης είπε σήμερα ότι ελπίζει ότι 90 λεωφορεία θα μπορούσαν να εισέλθουν στην πόλη και να απομακρύνουν περίπου 6.000 ανθρώπους που έχουν εγκλωβιστεί στην πολιορκούμενη πόλη- κυρίως γυναίκες, παιδιά και ηλικιωμένους.

«Κόσμος μαζεύτηκε στα συμφωνημένα σημεία συνάντησης, αλλά λίγοι από αυτούς μπήκαν στα λεωφορεία», είπε, χωρίς να δώσει στοιχεία.

Λίγο νωρίτερα, δύο αυτόπτες μάρτυρες στο πρακτορείο Reuters τόνισε ότι δεκάδες άμαχοι επιβιβάστηκαν σε ένα μικρό κομβόι λεωφορείων, στη Μαριούπολη, και στη συνέχεια αναχώρησαν από ένα προκαθορισμένο σημείο εκκένωσης με προορισμό εδάφη ελεγχόμενα από την Ουκρανία.

Υπό ρωσικό έλεγχο το 80% του Λουχάνσκ

Το 80% του εδάφους του Λουχάνσκ βρίσκεται υπό ρωσικό έλεγχο, δήλωσε στο CNN o επικεφαλής της Περιφερειακής Στρατιωτικής Διοίκησης της περιοχής Σέρχι Χαϊντάι. Εάν η Ουκρανία δεν αντισταθεί, προειδοποίησε, «η Ρωσία σίγουρα δεν πρόκειται να σταματήσει εδώ και θα προχωρήσει παραπέρα».

Ο Χαϊντάι συμφώνησε με τις ρωσικές δηλώσεις ότι η δεύτερη φάση του πολέμου έχει ξεκινήσει, αλλά διευκρίνισε ότι δεν είναι ακόμη μια «πλήρης και ολοκληρωτική εισβολή».

«Σίγουρα (οι Ρώσοι) εξαπλώνονται πολύ», είπε. «Έχουμε διαμορφώσει την άμυνά μας σε πολλές πόλεις. Προσπαθούν να περικυκλώσουν τα στρατεύματά μας, πολλές άσχημες δουλειές γίνονται εκεί…

αλλά δεν είχαν καμία επιτυχία μέχρι στιγμής. Κάνουμε καλά που καταστρέφουμε τον εξοπλισμό τους».

Ο Χαϊντάι πρόσθεσε: «Έχουμε μια πολύ σοβαρή κατάσταση εδώ. Ολόκληρη η επικράτεια του Λουχάνσκ βομβαρδίζεται. Δεν υπάρχει ασφαλής πόλη… Καταλαβαίνουμε ότι η ρωσική κυβέρνηση θα προχωρήσει και θα καταστρέψει τα πάντα στο πέρασμά της. Αυτό που κάνουμε λοιπόν είναι να προσπαθούμε να εκκενώσουμε τους πάντες όσο είναι δυνατόν».

Εκρήξεις στη Μικολάγιφ

Νέοι ρωσικοί βομβαρδισμοί πλήττουν την ουκρανική πόλη Μικολάγιφ (νότια), σύμφωνα με τον δήμαρχό της.

«Εκρήξεις στη Μικολάγιφ ξανά», ανέφερε ο δήμαρχος Ολεξάντρ Σιενκέβιτς μέσω της πλατφόρμας Telegram τις πρώτες πρωινές ώρες σήμερα. Ο αιρετός κάλεσε τους κατοίκους της πόλης να καλυφθούν και να μείνουν μακριά από παράθυρα.

Το ουκρανικό πρακτορείο ειδήσεων UNIAN μετέδωσε από την πλευρά του ότι σε τομείς της πόλης ξέσπασαν πυρκαγιές. Δεν υπάρχουν πληροφορίες για θύματα ή για το εύρος των υλικών ζημιών ως αυτό το στάδιο.

Η Μάχη του Ντονμπάς

Η μάχη για την περιοχή του Ντονμπάς, η οποία περιλαμβάνει τις επαρχίες Λουχάνσκ και Ντονέσκ, θα μπορούσε να αποδειχθεί αποφασιστικής σημασίας καθώς η Μόσχα αναζητά μια νίκη για να δικαιολογήσει την απόφαση του προέδρου Βλαντίμιρ Πούτιν να εισβάλει στην Ουκρανία στις 24 Φεβρουαρίου. Ο Πούτιν λέει ότι η Ουκρανία κακομεταχειρίστηκε τους ρωσόφωνους στο Ντονμπάς, μια κατηγορία που το Κίεβο απορρίπτει ως ψευδή.

Το Κίεβο τόνισε ότι μέχρι στιγμής έχει σταματήσει μια επίθεση από χιλιάδες ρωσικά στρατεύματα που προσπαθούσαν να προχωρήσουν σε αυτό που Ουκρανοί αξιωματούχοι αποκαλούν Μάχη του Ντονμπάς, μια νέα επιθετική εκστρατεία για την κατάληψη δύο ανατολικών επαρχιών που η Μόσχα διεκδικεί για λογαριασμό των αυτονομιστών.

Σε ένα βίντεο, ο κυβερνήτης Σερχίι Βολίνα, της 36ης ταξιαρχίας του ουκρανικού Πολεμικού Ναυτικού, μια από τις τελευταίες μονάδες που κρατούν αντίσταση στη Μαριούπολη, ζήτησε διεθνή βοήθεια για να ξεφύγει από την πολιορκία της πόλης.

«Αυτή είναι η έκκλησή μας στον κόσμο. Μπορεί να είναι η τελευταία μας. Μπορεί να μας απομένουν μόνο λίγες μέρες ή ώρες», είπε ο Σέρχι Βολίνα σε βίντεο που αναρτήθηκε στο Facebook. «Οι εχθρικές μονάδες είναι δεκάδες φορές περισσότερες από τις δικές μας, κυριαρχούν στον αέρα, σε πυροβολικό, σε χερσαίες δυνάμεις, σε εξοπλισμό και σε άρματα μάχης».

Ο Βόλινα μιλούσε μπροστά από έναν τοίχο από λευκό τούβλο σε κάτι που ακουγόταν σαν γεμάτο από κόσμο δωμάτιο. Το Reuters δεν μπόρεσε να επαληθεύσει πού ή πότε γυρίστηκε το βίντεο ή ποιος άλλος μπορεί να ήταν μέσα στο δωμάτιο.

Φιλορώσοι αυτονομιστές λένε πως πήραν την Κρεμίμνα

Φιλορώσοι αυτονομιστές από την αυτοανακηρυγμένη Λαϊκή Δημοκρατία του Λουγκάνσκ ανακοίνωσαν ότι κυρίευσαν την πόλη Κρεμίμνα (ανατολικά).

Η Κρεμίμνα, στην περιφέρεια Λουγκάνσκ, βρίσκεται πλέον «πλήρως» υπό τον έλεγχο μονάδων της «Λαϊκής Δημοκρατίας», ανέφερε η Λαϊκή Πολιτοφυλακή του Λουγκάνσκ μέσω Telegram τις πρώτες πρωινές ώρες σήμερα. Η ίδια πηγή μεταφόρτωσε βίντεο στο οποίο εικονίζεται η ρωσική σημαία στην είσοδο του δημαρχείου.

Ο ουκρανός περιφερειάρχης της Λουγκάνσκ, ο Σερχίι Γκαϊντάι, ανέφερε τη Δευτέρα ότι οι ουκρανικές δυνάμεις έχασαν τον έλεγχο στην Κρεμίμνα, βόρεια από το Σεβεροντονιέτσκ και βορειοδυτικά της πόλης Λουγκάνσκ.

Στην πόλη φέρονται να απέμεναν κάπου 4.000 από τους 18.000 κατοίκους που μετρούσε προτού ξεσπάσει ο πόλεμος.

Κατά την εκτίμηση του αμερικανικού κέντρου έρευνας Ινστιτούτο για τη Μελέτη του Πολέμου (Institute for the Study of War, ISW), η προέλαση στην Κρεμίμνα ήταν η μοναδική χερσαία επιχείρηση των ρωσικών δυνάμεων και των συμμάχων τους που σημείωσε «σημαντική πρόοδο» το προηγούμενο 24ωρο.

Φόβοι ότι το Ιζιούμ θα γίνει η νέα Μπούκα

Το Ιζιούμ- γνωστή ως πύλη προς την περιοχή Ντονμπάς και τη Μαύρη Θάλασσα - βιώνει σκληρές μάχες, καθώς οι Ρώσοι τη χρησιμοποιούν ως «σταθμό» για να επιτεθούν σε πόλεις στα ανατολικά.

Σύμφωνα με το BBC, υπάρχουν φόβοι ότι η πόλη θα γίνει η επόμενη Μπούκα, για την οποία η Ρωσία κατηγορείται για εγκλήματα πολέμου κατά του άμαχου πληθυσμού, συμπεριλαμβανομένων εκτελέσεων και βασανιστηρίων.

Το Ιζιούμ φέρεται να έχει τη μεγαλύτερη συγκέντρωση ρωσικών στρατευμάτων στην Ουκρανία.

Η στρατηγική πόλη, που βρίσκεται 70 μίλια νοτιοανατολικά του Χαρκόβου, και κατευθύνεται απρος την ελεγχόμενη από τους αυτονομιστές ανατολική Ουκρανία, τέθηκε εξολοκλήρου στον έλεγχο των Ρώσων την 1η Απριλίου.

Πέθανε στην Μαριούπολη η 91χρονη που επέζησε της ναζιστικής κατοχής

Στην Μαριούπολη, πέθανε η 91χρονη Βάντα Ομπιεντκόβα, ανακοίνωσε με ανάρτηση του στο Twitter το μουσείο Άουσβιτς.

«Στα 10 της χρόνια η Βάντα Σεμιόνοβνα Ομπιέντκοβα γλύτωσε από του Γερμανούς, επειδή είχε κρυφτεί σε ένα υπόγειο στην Μαριούπολη. 81 χρόνια μετά πέθανε σ ένα υπόγειο της ίδιας αυτής πόλης, θύμα αυτού του φοβερού πολέμου , κρυπτόμενη από τους Ρώσους» αναφέρεται στην ανάρτηση του μουσείου.

Το Μουσείο Άουσβιτς–Μπιρκενάου, επικαλείται τον ιστότοπο chabad.org, ο οποίος δημοσίευσε την ιστορία της ζωής της Ομπιέμντκοβα. Σύμφωνα με την κόρη της Λαρίσα, από τις αρχές Μαρτίου η οικογένεια κρυβόταν στο υπόγειο ενός καταστήματος ειδών θέρμανσης. Τις τελευταίες δύο εβδομάδες, η Ομπιέντκοβα ήταν τόσο άρρωστη και εξαντλημένη που δεν μπορούσε ούτε να σηκωθεί.

Στις 4 Απριλίου πέθανε. Η Λαρίσα είπε ότι την έθαψαν στο δημόσιο πάρκο που βρίσκεται «σε απόσταση μικρότερη του ενός χιλιομέτρου από την Αζοφική θάλασσα».

Η Βάντα Ομπιέντκοβα γεννήθηκε στην Μαριούπολη στις 8 Δεκεμβρίου του 1930. Τον Οκτώβριο του 1941 όταν στην πόλη άρχισαν οι διώξεις των ναζί κατά των εβραίων, σχεδόν όλη της η οικογένεια εκτελέστηκε. Ο πατέρας της μπόρεσε να την κρύψει στο νοσοκομείο, όπου και παρέμεινε έως την απελευθέρωση της Μαριούπολης το 1943.

Η Μόσχα έχει εκτοπίσει 500.000 Ουκρανούς στην Ρωσία

Η Μόσχα έχει εκτοπίσει 500.000 ανθρώπους από την Ουκρανία στη Ρωσία, δήλωσε σήμερα σε Ευρωβουλευτές ένας ηγετικό μέλος του ουκρανικού κοινοβουλίου, καλώντας τον Ερυθρό Σταυρό να επικοινωνήσει με όσους αγνοούνται.

«Μισό εκατομμύριο Ουκρανοί πολίτες απελάθηκαν από την Ουκρανία στη Ρωσική Ομοσπονδία χωρίς οι ίδιοι να συμφωνήσουν», δήλωσε ο Μικίτα Ποτουράγιεφ, επικεφαλής της ανθρωπιστικής επιτροπής του ουκρανικού κοινοβουλίου.

