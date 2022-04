Λαβρόφ: Δεν εξετάζουμε χρήση πυρηνικών - Ξεκινά η νέα φάση του πολέμου

«Ένα άλλο στάδιο αυτής της επιχείρησης, στην ανατολική Ουκρανία, ξεκινά και είμαι βέβαιος ότι αυτή θα είναι μια πολύ σημαντική στιγμή ολόκληρης αυτής της ειδικής επιχείρησης», είπε ο Λαβρόφ σε συνέντευξή του στο τηλεοπτικό κανάλι India Today.

Ένα νέο στάδιο της ειδικής στρατιωτικής της επιχείρησης στην Ουκρανία ξεκινάει η Ρωσία σύμφωνα με τον Ρώσο υπουργό Εξωτερικών Σεργκέι Λαβρόφ.

Σε άλλο σημείο της συνέντευξης του ο Ρώσος υπουργός καθησύχασε πως δεν εξετάζει την χρήση πυρηνικών όπλων στην Ουκρανία, και πως «σε αυτό το στάδιο εξετάζουμε την χρήση συμβατικών όπλων».

Σύμφωνα με τον Σεργκέι Λαβρόφ, η τρέχουσα κατάσταση στην Ουκρανία είναι άμεσο αποτέλεσμα της επιθυμίας των ΗΠΑ και της Δύσης να κυβερνήσουν και να κυριαρχήσουν στον κόσμο.

It is always terrible when military activities bring damage to civilians: Sergey Lavrov, Russian Foreign Minister.@Geeta_Mohan #RussiaUkraineWar #Russia #Ukraine pic.twitter.com/hDpJ8Utqpa

— IndiaToday (@IndiaToday) April 19, 2022