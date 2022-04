Άνοιξε την Wall Street ο Χρήστος Σταϊκούρας

Το κουδούνι της έναρξης του Χρηματιστηρίου της Νέας Υόρκης χτύπησε χθες, 12 Απριλίου, ο υπουργός Οικονομικών Χρήστος Σταϊκούρας. Μαζί του βρίσκονταν ο υπουργός Ανάπτυξης και Επενδύσεων Άδωνις Γεωργιάδης, αλλά και ο αναπληρωτής υπουργός Ανάπτυξης και Επενδύσεων Νίκος Παπαθανάσης.

Το οικονομικό επιτελείο επισκέφτηκε τη Νέα Υόρκη πριν λίγες ημέρες προκειμένου να συμμετάσχει στο ετήσιο Επενδυτικό Συνέδριο της Capital Link με τίτλο «23rd Annual Capital Link Invest in Greece Forum».

It’s 🇬🇷 #Greek time at @NYSE bell-ringing ceremony! @cstaikouras @adonisgeorgiadi @npapathanasis @MinDevGR pic.twitter.com/lvYWdhHldR

— Consulate General of Greece in New York (@GreeceinNewYork) April 12, 2022