Ουκρανία: Αποτροπιασμός από πληροφορία ότι Ρώσος στρατιώτης βίασε και σκότωσε μωρό

Οι ρωσικές αρχές έχουν συλλάβει τον φερόμενο ως δράστη της ασύλληπτης κτηνωδίας.

Παγκόσμιο σοκ έχει προκαλέσει η πληροφορία που μεταδίδουν ξένα Μέσα, ότι Ρώσος στρατιώτης βίασε και σκότωσε ένα μωρό στην Ουκρανία.

Όπως αναφέρει το λευκορωσικό Nexta tv, το όνομα του δράστη της αποτρόπαιας πράξης είναι Alexey Bychkov. O Bychkov φέρεται να ήθελε να πουλήσει βίντεο της κτηνωδίας του στο darknet (σκοτεινό διαδίκτυο).

A military man who videotaped sexual acts with an infant was detained in #Russia.

The name of him is Alexey Bychkov. It is reported that he filmed such content for the sake of selling it on the #darknet. He was let down after he sent the videos with the child to his colleagues. pic.twitter.com/rcqmZFzTyv

— NEXTA (@nexta_tv) April 10, 2022