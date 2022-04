Το σχολείο του μέλλοντος - Πώς η τεχνολογία μπορεί να οδηγήσει στη βελτίωση της εκπαίδευσης

Πώς η τεχνολογία μπορεί να επανεντάξει την αξιολόγηση στην εκπαίδευση.

Ο Μόνιμος Αντιπρόσωπος στον ΟΟΣΑ και Prof. Emeritus του Πανεπιστημίου της Σορβόννης Γιώργος Πρεβελάκης συντόνισε συζήτηση με θέμα τη σχέση τεχνολογίας και εκπαίδευσης που διοργανώθηκε στο πλαίσιο του 7oυ Οικονομικού Φόρουμ των Δελφών, με τίτλο «New Realities» που πραγματοποιείται στους Δελφούς από 6 έως 9 Απριλίου και τελεί υπό την Αιγίδα της Α.Ε. της Προέδρου της Δημοκρατίας, κας Κατερίνας Σακελλαροπούλου.

Η Υφυπουργός Παιδείας Ζέτα Μακρή αναφέρθηκε στις ψηφιακές αδυναμίες που υπήρχαν πριν την πανδημία και την αναγκαιότητα η κυβέρνηση τότε να κινηθεί γρήγορα για να μην χαθούν διδακτικές ώρες. Έτσι κατόρθωσαν να λειτουργήσουν ψηφιακές τάξεις σε όλες τις βαθμίδες της εκπαίδευσης και να λειτουργούν ταυτόχρονα, ενώ προχώρησαν και σε μία σειρά από κινήσεις προς όφελος εκπαιδευτών και μαθητών όπως: δωρεάν πρόσβαση σε ψηφιακή διεθνή πλατφόρμα, δωρεάν πρόσβαση από μαθητές και καθηγητές σε πλατφόρμες του υπουργείου, επιμόρφωση εκπαιδευτικών όλων των βαθμίδων, αναβάθμιση ψηφιακών συνδέσεων, δημιουργία της πύλης edupass για τα υγειονομικά στοιχεία όλων των συμμετεχόντων στην εκπαιδευτική διαδικασία αλλά και διανομή 90.000 laptop για την καλύτερη λειτουργία της τηλεκπαίδευσης. Η υπουργός τόνισε ακόμα ότι με πόρους του Ταμείου Ανάκαμψης θα γίνει μία μεγάλη επένδυση με στόχο την τεχνολογική στελέχωση των σχολείων, ενώ σημείωσε ότι ο επαγγελματισμός και το μεράκι των εκπαιδευτικών ήταν ο μοχλός που κράτησε ζωντανή την εκπαίδευση στη διάρκεια της πανδημίας και άνοιξε την πόρτα για το σχολείου του μέλλοντος.

Για την εμπειρία του στην πόλη των Τρικάλων μίλησε ο Δήμαρχος της πόλης και Πρόεδρος της ΚΕΔΕ Δημήτρης Παπαστεργίου που ανέφερε ότι η πανδημία μας έκανε συνολικά να δούμε τη ζωή μας διαφορετικά και να αλλάξουμε τον τρόπο λειτουργίας με τρόπο που μέχρι τότε ήταν αδιανόητος για τη δημόσια διοίκηση. Σημείωσε ότι οι πρώτοι μήνες λειτούργησαν σαν καταλύτης για ολόκληρο το δημόσιο και έκανε λόγο για ψηφιακή επανάσταση στην Ελλάδα με τη αρωγή του Υπουργείου Ψηφιακής Πολιτικής που στήριξε την μετάβαση αυτή. «Οι πόλεις δεν δομήθηκαν για αγχωμένους εργαζόμενους», είπε θυμίζοντας πόσο ήσυχες, καθαρές και βιώσιμες ήταν οι πόλεις τους πρώτους μήνες της καραντίνας. Ο κ. Παπαστεργίου επισήμανε ότι έχει γίνει δουλειά αλλά ακόμα χρειάζονται βελτίωση οι υποδομές ενώ στάθηκε ιδιαίτερα στο θέμα των ψηφιακών δεξιοτήτων κυρίως των μεγαλύτερων σε ηλικία, ένα σημείο στο οποίο η τοπική αυτοδιοίκηση μπορεί να συμβάλει με εκπαιδεύσεις και καταρτίσεις.

Από την πλευρά της, η Lamia Kamal Chaoui, Διευθύντρια στο Centre for Entrepreneurship του ΟΟΣΑ μίλησε για το όφελος που είχαν οι μεγάλες επιχειρήσεις και οι μεγάλες πόλεις από την τηλεργασία, ενώ αναφέρθηκε στις γεωγραφικές ανισότητες που υπάρχουν καθώς οι ψηφιακές υποδομές δεν είναι ίδιες σε όλες τις περιοχές. Επιπλέον, τόνισε ότι υπάρχουν αγροτικές ή απομακρυσμένες περιοχές όπου όχι μόνο δεν διαθέτουν τις απαραίτητες υποδομές αλλά οι κάτοικοι δεν έχουν καν πρόσβαση σε υπολογιστή. Αυτό τους άφηνε εκτός της τηλεκπαίδευσης ενώ συγχρόνως τους στέρησε και την ευκαιρία της τηλεργασίας. Αυτό το χάσμα που καταγράφηκε στην αρχή της πανδημίας, πρέπει να πάψει να υπάρχει, όπως είπε και χρειάζεται προσπάθεια και πολιτική βούληση. Μιλώντας για την επόμενη ημέρα η κ. Kamal Chaoui σημείωσε ότι ενδεχομένως να καταλήξουμε σε ένα μεικτό, υβριδικό μοντέλο εργασίας με κάποιες ημέρες τηλεργασία και κάποιες φυσική παρουσία, κάτι που βοηθάει και την προστασία του περιβάλλοντος.

Τέλος, ο Andreas Schleicher, Director for the Directorate of Education and Skills του ΟΟΣΑ σημείωσε ότι με αφορμή την πανδημία επισπευσθήκαν και ενισχύθηκαν οι δράσεις οι πρωτοβουλίες της Διεύθυνσής του, ενώ υπογράμμισε ιδιαίτερα την δυνατότητα εξατομίκευσης της εκπαίδευσης ανά μαθητή που προσφέρει η τεχνολογία. Το όφελος όμως αφορά και τους εκπαιδευτικούς οι οποίοι μπορούν να εντοπίζουν πιο εύκολα τα λάθη τους και να παρατηρούν πιο προσεκτικά τις αντιδράσεις των μαθητών σε κάθε φάση της εκπαιδευτικής διαδικασίας. Συγχρόνως, τόνισε ότι η τεχνολογία μπορεί να επανεντάξει την αξιολόγηση στην εκπαίδευση, και αυτό να οδηγήσει στη συνολική βελτίωσή της. Σε σχέση με τα αποτελέσματα της τηλεπαίδευσης, ο κ. Schleicher επισήμανε ότι σχετίζονται με μία σειρά από παράγοντες, όπως το κοινωνικό υπόβαθρο αλλά και η στήριξη που έχουν οι μαθητές από τους γονείς και το οικογενειακό περιβάλλον. «Αν θέλουμε να μπει η τεχνολογία για τα καλά στα σχολεία χρειάζεται σχέδιο και οργάνωση από τις κυβερνήσεις», είπε κλείνοντας.