Συνεχίζεται το σφυροκόπημα στο Τσερνίχιβ - Παραμένει αποκλεισμένη η Μαριούπολη

Οι ρωσικές δυνάμεις συνεχίζουν να βομβαρδίζουν επίσης σχεδόν όλες τις πόλεις κατά μήκος της γραμμής του μετώπου που χωρίζει το έδαφος που ελέγχεται από την ουκρανική κυβέρνηση.

Βομβαρδισμούς γύρω από το Κίεβο και στην περιφέρεια Τσερνίχιβ, στην βόρεια Ουκρανία, ανέφεραν σήμερα οι Ουκρανοί αξιωματούχοι παρά μια δέσμευση της Μόσχας να μειώσει τις στρατιωτικές επιχειρήσεις της στην περιοχή.

Οι ρωσικές δυνάμεις συνεχίζουν να βομβαρδίζουν επίσης σχεδόν όλες τις πόλεις κατά μήκος της γραμμής του μετώπου που χωρίζει το έδαφος που ελέγχεται από την ουκρανική κυβέρνηση από τις περιοχές που τελούν υπό τον έλεγχο των υποστηριζόμενων από τη Ρωσία αυτονομιστών, στην ανατολική περιφέρεια του Ντονέτσκ, σύμφωνα με τον περιφερειακό κυβερνήτη, ενώ σφοδρές μάχες αναφέρθηκαν στη Μαριούπολη, στο νότιο τμήμα της Ουκρανίας.

Ο Ολέξι Αρεστόβιτς, σύμβουλος του Ουκρανού προέδρου Βολοντίμιρ Ζελένσκι, δήλωσε σήμερα ότι η Ρωσία μεταφέρει δυνάμεις από τη βόρεια Ουκρανία σε ανατολικές περιοχές για να προσπαθήσει να περικυκλώσει τα ουκρανικά στρατεύματα εκεί.

Ο κυβερνήτης της περιφέρειας Τσερνίχιβ, στη βόρεια Ουκρανία, Βιατσεσλάβ Τσάους δήλωσε ότι δεν βλέπει μείωση των ρωσικών επιθέσεων παρά την ανακοίνωση χθες από τη Μόσχα μιας μείωσης της στρατιωτικής της δραστηριότητας σε αυτήν τη ζώνη.

"Το πιστεύουμε; Ασφαλώς και όχι", σημείωσε σε μήνυμά του στην εφαρμογή Telegram.

"Το Τσερνίχιβ βομβαρδιζόταν όλη τη νύχτα", πρόσθεσε, διευκρινίζοντας ότι μη στρατιωτικές υποδομές καταστράφηκαν και ότι οι κάτοικοι της πόλης εξακολουθούν να μην έχουν νερό ή ηλεκτρικό ρεύμα.

"Η 'μειωμένη δραστηριότητα' του εχθρού στην περιφέρεια του Τσερνίχιβ σήμαινε πλήγματα στην (πόλη) Νιζίν, συμπεριλαμβανομένων και αεροπορικών, και ολονύκτια πλήγματα στο Τσερνίχιβ", συνέχισε.

Στην πόλη αυτή, η οποία είχε 280.000 κατοίκους πριν από τον πόλεμο, δεν έχει πλέον "δίκτυα επικοινωνίας και δεν μπορούμε πλέον να τα επισκευάσουμε", πρόσθεσε.

Yesterday afternoon #Nizhyn, #Chernihiv region was savagely shelled. The private sector of the city was damaged. pic.twitter.com/xBBI2gFROK

— NEXTA (@nexta_tv) March 30, 2022