Δήμαρχος Μαριούπολης: Η πόλη βρίσκεται στα χέρια των Ρώσων - Χρειαζόμαστε πλήρη εκκένωση

Πάνω από 100 χιλιάδες άνθρωποι παραμένουν στη Μαριούπολη και η κατάσταση στην πόλη είναι εξαιρετικά δύσκολη, δήλωσε ο δήμαρχος της πόλης Βαντίμ Μποϊτσένκο στον αέρα του CNN.

Τελευταία ενημέρωση 18:20

Πάνω από 100 χιλιάδες άνθρωποι παραμένουν στη Μαριούπολη, μια πόλη που αριθμούσε περί τους 400.000 κατοίκους πριν τον πόλεμο, και η κατάσταση στην πόλη είναι εξαιρετικά δύσκολη, δήλωσε ο δήμαρχος της πόλης Βαντίμ Μποϊτσένκο στον αέρα του CNN, ενώ τόνισε πως πλέον «η πόλη βρίσκεται στα χέρια των κατακτητών».

«160 χιλιάδες, σύμφωνα με τις εκτιμήσεις μας, βρίσκονται στη Μαριούπολη, όπου είναι αδύνατο να ζήσει κανείς, γιατί δεν υπάρχει τίποτα απολύτως: ούτε νερό, ούτε φως, ούτε θέρμανση, ούτε επικοινωνία», είπε ο Μποϊτσένκο.

Τόνισε ότι η πόλη χρειάζεται πλήρη εκκένωση, προσθέτοντας ότι οι Ρώσοι ελέγχουν την πόλη.

«Χρειαζόμαστε μια πλήρη εκκένωση στη Μαριούπολη», είπε ο Μπόιτσενκο. «Η πιο σημαντική αποστολή μας σήμερα είναι να σώσουμε κάθε ζωή... Και υπάρχουν ελπίδες ότι θα τα καταφέρουμε. Για παράδειγμα, υπάρχουν 26 λεωφορεία που πρέπει να πάνε στη Μαριούπολη για να εκκενώσουν, αλλά δυστυχώς, δεν έχουν λάβει άδεια να μετακινηθούν. Και αυτό το παιχνίδι παίζεται κάθε μέρα. Ένα κυνικό παιχνίδι όπως ‘Ναι, είμαστε έτοιμοι. Μπορείτε να πάτε εκεί’, αλλά στην πραγματικότητα τίποτα δεν γίνεται. Οι ηρωικοί οδηγοί μας κάτω από τη φωτιά προσπαθούν να φτάσουν στα σημεία όπου μπορούν να παραληφθούν οι κάτοικοι της Μαριούπολης και περιμένουν με την ελπίδα ότι θα έχουν μια τέτοια ευκαιρία. Αλλά η Ρωσική Ομοσπονδία παίζει μαζί μας από την πρώτη μέρα».

‼️About 160,000 people remain in Mariupol.

Mariupol Mayor Vadim Boychenko said the city needs a complete evacuation. pic.twitter.com/JQq6WePF0y

— WAR IN UKRAINE 2022 (@WARUKRAINE2022) March 28, 2022