Ουκρανία: Σε εξέλιξη η προσωρινή κατάπαυση του πυρός και η απομάκρυνση αμάχων

Τελευταία ενημέρωση 12:53

Σε ισχύ μπήκε από τις 9 π.μ. (ώρα Ελλάδας) η προσωρινή κατάπαυση του πυρός μεταξύ Ρωσίας και Ουκρανίας, με σκοπό να απομακρυνθούν οι άμαχοι, συμφωνία που προέκυψε μετά από ρωσική πρόταση κατά τον χθεσινό τρίτο γύρο διαπραγματεύσεων, στον οποίο, ωστόσο, δεν προέκυψε κανένα «οριστικό αποτέλεσμα», σύμφωνα και με τα λόγια Ρώσων αξιωματούχων.

Έτσι, η Ουκρανία άρχισε την απομάκρυνση αμάχων από την πόλη Σούμι, στη βορειοανατολική Ουκρανία, και από την πόλη Ιρπίν, κοντά στην πρωτεύουσα Κίεβο, ανακοίνωσαν Ουκρανοί αξιωματούχοι.

Η Ρωσία άνοιξε σήμερα ανθρωπιστικούς διαδρόμους, ώστε να μπορέσουν να απομακρυνθούν άμαχοι από το Κίεβο, την Τσερνίχιβ, την Σούμι, την Χάρκιβ (Χάρκοβο) και την Μαριούπολη, μετέδωσε το ρωσικό πρακτορείο ειδήσεων Interfax, επικαλούμενο ανακοίνωση του ρωσικού υπουργείου Άμυνας.

Το ρωσικό υπουργείο προσέθεσε ότι οι ρωσικές δυνάμεις στην Ουκρανία έπαυσαν πυρ από τις 09:00 ώρα Ελλάδος, σύμφωνα με το Interfax.

A humanitarian corridor to evacuate civilians, including foreign students, from Sumy to Poltava has been agreed today. We call on Russia to uphold its ceasefire commitment, to refrain from activities that endanger the lives of people and to allow the delivery of humanitarian aid. pic.twitter.com/RsBglq8LXa

