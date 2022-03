Ουκρανία: Μαίνονται οι μάχες σε Χάρκοβο, Μαριούπολη - Αγωνία για τον δεύτερο γύρο συνομιλιών

Για έβδομη ημέρα συνεχίζονται οι μάχες μεταξύ των ουκρανικών δυνάμεων και του ρωσικού στρατού σε διάφορα μέτωπα σχεδόν σε ολόκληρη την επικράτεια της Ουκρανίας, την στιγμή που οι δύο πλευρές να ετοιμάζονται πυρετωδώς για έναν δεύτερο γύρο συνομιλιών, με στόχο την κατάπαυση του πυρός και την αποκλιμάκωσης της έντασης.

Λίγα λεπτά, πριν τις 7 το απόγευμα (ώρα Ελλάδας), η ρωσική αντιπροσωπεία έφτασε στο σημείο όπου αναμένεται να επανεκκινήσουν οι διαπραγματεύσεις με την ουκρανική πλευρά, χωρίς ωστόσο ακόμα να έχει γίνει γνωστό αν οι Ουκρανοί αξιωματούχοι βρίσκονται στον χώρο των συνομιλιών.

Λίγο αργότερα, ο επικεφαλής της ρωσικής αντιπροσωπείας Βλαντιμίρ Μεντίνσκι ανέφερε πως οι Ουκρανοί διαπραγματευτεές είναι καθ' οδόν από το Κίεβο και θα φτάσουν αύριο Πέμπτη στο Belovezhskaya Pushcha της Λευκορωσίας όπου θα πραγματοποιηθούν οι συνομιλίες.

Σύμφωνα με το πρακτορείο TASS, στην συνάντηση θα συζητηθεί το ενδεχόμενο μίας κατάπαυσης του πυρός, ενώ όπως ανέφερε ο Μεντίνσκ, ο ρωσικός στρατός θα παράσχει έναν ασφαλή διάδρομο για την ουκρανική αντιπροσωπεία.

Οι ρωσικές δυνάμεις φαίνεται να γίνονται πιο επιθετικές στη στόχευση υποδομών εντός του Κιέβου, όπου έχει καταγραφεί αύξηση των επιθέσεων με πυραύλους και πυρά πυροβολικού, δήλωσε σήμερα ένας Αμερικανός υψηλόβαθμος αξιωματούχος.

«Παρατηρήσαμε, όπως σίγουρα όλοι έχετε παρατηρήσει, μια αύξηση εκτόξευσης πυραύλων, χρήσης πυροβολικού που στοχεύουν την πόλη και αυτή την (αυξάνουσα) επιθετικότητα όσον αφορά μόνο τον οπλισμό που μεταφέρουν στην πόλη», ο αξιωματούχος είπε.

Ο αξιωματούχος είπε ότι 450 πύραυλοι έχουν εκτοξευθεί εναντίον ουκρανικών στόχων τις τελευταίες επτά ημέρες από τις ρωσικές δυνάμεις.

Νωρίτερα, οι ρωσικές ένοπλες δυνάμεις φέρονται να έχουν καταλάβει τον μεγαλύτερο πυρηνικό εργοστάσιο της Ευρώπης, στην ουκρανική πόλη Ζαπορίζια, σύμφωνα με όσα ανέφερε στο Twitter η Διεθνής Υπηρεσία Ατομικής Ενέργειας του ΟΗΕ, η οποία επικαλείται ενημέρωση από την ίδια την Ρωσία στον αξιωματούχο του Οργανισμού Ραφαέλ Γκρόσι.

Update 6: #Russia tells IAEA its military forces have taken control of territory around #Ukraine’s #Zaporizhzhia Nuclear Power Plant, Director General @RafaelMGrossi says. https://t.co/oTChJY2Kkj pic.twitter.com/o5LUNM9y24

— IAEA - International Atomic Energy Agency (@iaeaorg) March 2, 2022