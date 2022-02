Υπεγράφη η αίτηση ένταξης της Ουκρανίας στην ΕΕ - Ολοκληρώθηκαν οι συνομιλίες Ρωσίας-Ουκρανίας

Ο πρόεδρος της Ουκρανίας Βολοντίμιρ Ζελένσκι υπέγραψε την αίτηση για την ένταξη της Ουκρανίας στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Η φωτογραφία ανέβηκε από τον λογαριασμό του ουκρανικού κοινοβουλίου στο Twitter, σε μια ανάρτηση που κάνει λόγο για «ιστορική στιγμή» καθώς η Ουκρανία επιδιώκει να τεθεί υπό την προστασία μιας δυτικής συμμαχίας έναντι της Ρωσίας. Ο Ζελένσκι ζήτησε από την Ευρωπαϊκή Ένωση να επιτρέψει στην Ουκρανία να αποκτήσει άμεση ένταξη βάσει μιας ειδικής διαδικασίας, καθώς αμύνεται από εισβολή ρωσικών δυνάμεων.

