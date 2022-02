Η ρωσική επίθεση κατέστρεψε το μεγαλύτερο αεροσκάφος στον κόσμο

Το μεγαλύτερο αεροσκάφος στον κόσμο, το φορτηγό Antonov-225, καταστράφηκε από τις ρωσικές δυνάμεις ενώ επισκευαζόταν σε έναν χώρο στο Gostomel κοντά στο Κίεβο, σύμφωνα με την κρατικά ελεγχόμενη ουκρανική Ukroboronprom.

Η αποκατάσταση του αεροσκάφους, γνωστό ως Mriya, θα διαρκέσει περισσότερα από πέντε χρόνια με κόστος άνω των 3 δισεκατομμυρίων δολαρίων μετά την επίθεση, ανέφερε η Ukroboronprom, προσθέτοντας ότι στόχος της είναι να διασφαλίσει ότι η Ρωσία θα καλύψει το κόστος.

Σε ανάρτησή του στο Twitter, ο υπουργός Εξωτερικών της Ουκρανίας έγραψε: «Αυτό ήταν το μεγαλύτερο αεροσκάφος στον κόσμος, το ΑΝ-225 'Mriya' (σημαίνει «όνειρο» στα ουκρανικά). Μπορεί η Ρωσία να κατέστρεψε το 'Mriya' μας. Αλλά δεν θα μπορέσουν ποτέ να καταστρέψουν το όνειρό μας για ένα ισχυρό, ελεύθερο και δημοκρατικό ευρωπαϊκό κράτος. Θα επικρατήσουμε!»

This was the world’s largest aircraft, AN-225 ‘Mriya’ (‘Dream’ in Ukrainian). Russia may have destroyed our ‘Mriya’. But they will never be able to destroy our dream of a strong, free and democratic European state. We shall prevail! pic.twitter.com/TdnBFlj3N8

— Dmytro Kuleba (@DmytroKuleba) February 27, 2022