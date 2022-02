Πρεσβείας της Ρωσίας στην Ελλάδα: Τα σχέδια μας δεν περιλαμβάνουν την κατοχή των ουκρανικών εδαφών

«Τα σχέδια της χώρας μας δεν περιλαμβάνουν την κατοχή των ουκρανικών εδαφών. Οι Ένοπλες Δυνάμεις της Ρωσίας δεν χτυπούν πόλεις στην Ουκρανία, αλλά αποκλειστικά τις στρατιωτικές υποδομές. Δεν απειλείται άμαχος πληθυσμός. Σε καμία περίπτωση η επιχείρηση στην Ουκρανία δεν αποτελεί αρχή, αλλά το τέλος του πολέμου που το Κίεβο ξεκίνησε το 2014 εναντίον του Ντονμπάς. Η επιχείρησή μας θα αποτρέψει μια παγκόσμια σύρραξη, προς όφελος όλης της ανθρωπότητας» αναφέρει σε σημερινή ανακοίνωσή της η πρεσβεία της Ρωσίας στην Ελλάδα.

Ξεκινώντας την ανακοίνωσή της, η ρωσική πρεσβεία υποστηρίζει ότι η συνεχής επέκταση του ΝΑΤΟ προς τα ρωσικά σύνορα δημιουργεί θεμελιώδεις απειλές για τη Ρωσία. «Αυτή είναι η κόκκινη γραμμή για την οποία έχει γίνει λόγος επί 30 χρόνια. Και δυστυχώς δεν εισακουστήκαμε. Από τον Δεκέμβριο του 2021 προσπαθήσαμε για άλλη μια φορά να καταλήξουμε σε συμφωνία με τις ΗΠΑ και τους συμμάχους τους σχετικά με τις αρχές της ασφάλειας στην Ευρώπη. Όμως οι ΗΠΑ και το ΝΑΤΟ αρνήθηκαν τον διάλογο για τις εγγυήσεις ασφαλείας και για το ουδέτερο στάτους της Ουκρανίας. Απέδειξαν ξανά ότι αγνοούν τα απολύτως νόμιμα συμφέροντα ασφαλείας μας. Η στρατιωτική εκμετάλλευση των εδαφών της Ουκρανίας είναι απαράδεκτη για τη Ρωσία. Η Ουκρανία μετά το πραξικόπημα του 2014 έχει τεθεί υπό πλήρη εξωτερικό έλεγχο, έχει εξοπλισθεί από το ΝΑΤΟ και έχει γεμίσει με οπλισμό. Ο Ουκρανός πρόεδρος αποκάλυψε πρόσφατα ότι διεκδικεί ακόμα και την κατοχή πυρηνικών όπλων, κάτι που σε λίγο χρόνο θα μπορούσε να γίνει πραγματικότητα. Για τη Ρωσία είναι ένα ζήτημα ζωής και θανάτου. Το πιστόλι στο κρόταφό μας έπρεπε να εξουδετερωθεί. Εκτός από αυτό, από το 2014 το Κίεβο ακολουθούσε την εγκληματική πολιτική γενοκτονίας κατά των εκατομμυρίων ανθρώπων που ζουν στο Ντονμπάς, ενώ, με τη στήριξη των Δυτικών, δεν έκανε το παραμικρό για την εφαρμογή των Συμφωνιών του Μινσκ, που προέβλεπαν αυτονομία του Ντονμπάς στο πλαίσιο της Ουκρανίας. Η Ρωσία έκανε ό,τι ήταν δυνατόν για να επιλυθεί το πρόβλημα του Ντονμπάς με ειρηνικά μέσα. Περιμέναμε τόσα χρόνια. Όλα όμως ήταν μάταια. Επί οχτώ χρόνια το Κίεβο χτυπούσε στρατιωτικά το Ντονμπάς, εκατομμύρια κατοίκους του, εκατοντάδες χιλιάδες Ρώσους πολίτες εκεί. Όμως οι χώρες της Δύσης, με την αλαζονεία που τις διακρίνει, δεν έδειχναν καμία ευαισθησία για αυτούς τους ανθρώπους, που βίωναν καθημερινούς βομβαρδισμούς. Η ευαισθησία της Δύσης είναι επιλεκτική, αφορά μόνο τους "δικούς" της» αναφέρει.

💬 #Zakharova: The Russian Armed Forces are not targeting Ukrainian cities in the special military operation, but putting the Ukrainian Armed Forces’ infrastructure out of operation. pic.twitter.com/jdReBwxphX

— MFA Russia 🇷🇺 (@mfa_russia) February 25, 2022