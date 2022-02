ΗΠΑ: Απομακρύνουν από την πρεσβεία στο Κίεβο το μη απαραίτητο διπλωματικό προσωπικό

Με εντολή που εξέδωσε το αμερικανικό State Department, όλο το μη απαραίτητο διπλωματικό προσωπικό της πρεσβείας των ΗΠΑ στο Κίεβο πρέπει να αποχωρήσει από την Ουκρανία. Όπως αναφέρει το Bloomberg, όλες οι παρεχόμενες προξενικές υπηρεσίες δεν θα λειτουργήσουν την Κυριακή.

Όπως έγινε γνωστό, θα παραμείνει σε λειτουργία το προξενείο στο Λβιβ στα δυτικά της χώρας για να διαχειριστεί έκτακτα περιστατικά.

Εκτός των διπλωματών, το State Department κάλεσε τους υπόλοιπους Αμερικανούς πολίτες που βρίσκονται στην Ουκρανία, να αναχωρήσουν άμεσα με οποιοδήποτε τρόπο, καθώς θεωρεί ότι είναι πιθανό σύντομα η χώρα να βρεθεί εν μέσω πολεμικής σύρραξης.

Today, the @StateDept ordered non-emergency U.S. employees at the Embassy to depart due to continued reports of a Russian military build-up on the border with Ukraine, indicating potential for significant military action. https://t.co/6IgLvE4PJS

— U.S. Embassy Kyiv (@USEmbassyKyiv) February 12, 2022