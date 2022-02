Παραιτείται ο πρόεδρος του CNN, Τζεφ Ζάκερ λόγω «προσωπικών σχέσεων» με συνεργάτη

Την παραίτηση του ανακοίνωσε σήμερα ο πρόεδρος του CNN, Τζεφ Ζάκερ, μετά την αποκάλυψη πως διατηρούσε στενές προσωπικές σχέσεις με - επί 20 ετών - συνεργάτιδα του.

Σύμφωνα με το CNBC, ο Ζάκερ σε ανακοίνωση του αναφέρει πως διατηρούσε «συναινετική σχέση με στενή συνεργάτιδα» κατά την περίοδο εξέτασης κατά του πρώην παρουσιαστή του δικτύου, Κρις Κουόμο.

«Ήταν απαιτούμενο να αποκαλύψω την προσωπική μας σχέση όταν ξεκίνησε, όμως δεν το έκανα» δήλωσε ο Ζάκερ και πρόσθεσε «Ήταν λάθος μου και ως εκ τούτου παραιτούμαι σήμερα».

Jeff Zucker just announced his resignation to a stunned CNN. pic.twitter.com/sWXYNBO20d

— Brian Stelter (@brianstelter) February 2, 2022