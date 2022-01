ΟΗΕ: Εκατοντάδες προσωπικότητες ζητούν έρευνα για τη σφαγή χιλιάδων κρατουμένων στο Ιράν το 1988

Εκατοντάδες προσωπικότητες --ανάμεσά τους πρώην δικαστές και ερευνητές του ΟΗΕ, πολιτικοί αξιωματούχοι αλλά και βραβευμένοι με Νόμπελ-- κάλεσαν σήμερα με ανοικτή επιστολή τους το Συμβούλιο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων του ΟΗΕ να ξεκινήσει διεθνή έρευνα για τη σφαγή χιλιάδων πολιτικών κρατούμενων στο Ιράν το 1988.

“Πιστεύουμε ότι έχει έρθει η ώρα η Ύπατη Αρμοστής του ΟΗΕ για τα Ανθρώπινα Δικαιώματα Μισέλ Μπατσελέτ να ερευνήσει τη σφαγή του 1988”, αναφέρουν στην επιστολή τους οι υπογράφοντες.

Αναφέροντας τον υπερσυντηρητικό πρόεδρο του Ιράν Εμπραχίμ Ραϊσί και τον επικεφαλής της Δικαστικής Αρχής Γολαμχοσεΐν Μοχσενί Ετζεΐ καταγγέλλουν ότι “οι υπεύθυνοι εξακολουθούν να χαίρουν ατιμωρησίας”, σε αυτή την επιστολή την οποία συντόνισε η οργάνωση “Justice for the Victims of the 1988 Massacre in Iran” (JVMI), με έδρα το Λονδίνο.

Σύμφωνα με υπέρμαχους των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, χιλιάδες άνθρωποι, ανάμεσά τους συμπαθούντες ή μέλη των Μουτζαχεντίν του Λαού, μαρξιστές ή αριστεροί κρατούμενοι, φονεύθηκαν στις φυλακές του Ιράν χωρίς δίκη έπειτα από εντολή του τότε ανώτατου ηγέτη της χώρας, αγιατολάχ Χομεϊνί.

Η Διεθνής Αμνηστία κατηγορεί επίσης τον Ραϊσί ότι ήταν μέλος μιας “επιτροπής θανάτου” που ευθυνόταν για τους φόνους των κρατουμένων, την εποχή που ήταν αναπληρωτής εισαγγελέας του επαναστατικού δικαστηρίου της Τεχεράνης.

“Χιλιάδες πολιτικοί κρατούμενοι που δεν απαρνήθηκαν τα πιστεύω τους εκτελέστηκαν”, τονίζεται στην ανοικτή επιστολή. “Τα θύματα ενταφιάστηκαν σε ομαδικούς τάφους σε όλη τη χώρα”.

Τον Οκτώβριο μια ομάδα Ιρανών εξόριστων αντιφρονούντων, το Εθνικό Συμβούλιο Ιρανικής Αντίστασης (CNRI), είχε προσφύγει στην αστυνομία της Σκωτίας κατηγορώντας τον Ιρανό πρόεδρο για γενοκτονία και παραβιάσεις των ανθρωπίνων δικαιωμάτων.

Το CNRI, που έχει τεθεί εκτός νόμου στο Ιράν, αποτελεί τον πολιτικό βραχίονα των Μουτζαχεντίν του Λαού, μια ένοπλη ιρανική οργάνωση που αντιτίθεται στην κυβέρνηση της χώρας και έχει χαρακτηριστεί "τρομοκρατική σέχτα" από την Τεχεράνη.

Ο Ραϊσί έχει αρνηθεί ότι έχει εμπλακεί σε αυτές τις εκτελέσεις. Περιλαμβάνεται στον κατάλογο των ΗΠΑ με τους Ιρανούς αξιωματούχους εναντίον των οποίων έχουν επιβληθεί κυρώσεις για “συνέργεια σε σοβαρές παραβιάσεις των ανθρωπίνων δικαιωμάτων”.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ