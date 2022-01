ΥΠΕΞ: Αποτροπιασμός για τη φρικτή επίθεση στο Πανεπιστήμιο της Χαϊδελβέργης

«Εκφράζουμε τον αποτροπιασμό μας για τη φρικτή επίθεση στο Πανεπιστήμιο της Χαϊδελβέργης στη Γερμανία, που στοίχισε τη ζωή ενός φοιτητή», αναφέρει το υπουργείο Εξωτερικών σε ανάρτησή του στο twitter.

«Θερμά συλλυπητήρια στην οικογένεια του εκλιπόντος και ευχές για ταχεία ανάρρωση στους τραυματίες. Σε αυτή τη δύσκολη στιγμή, η Ελλάδα στέκεται στο πλευρό του λαού και της κυβέρνησης της Γερμανίας», προσθέτει.

Appalled by the horrific attack at the University of #Heidelberg🇩🇪 which cost the life of a student. Sincere condolences to the bereaved family & wishes for swift recovery to the injured. At this difficult time, #Greece stands with the people & Government of #Germany pic.twitter.com/LfeiFQA2am

— Υπουργείο Εξωτερικών (@GreeceMFA) January 25, 2022