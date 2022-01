Ουκρανία και Καζακστάν συζητήθηκαν σε τηλεφωνική συνομιλία Δένδια-Λαβρόφ

Εκτενή τηλεφωνική συνομιλία με τον Ρώσο ομόλογό του Σεργκέι Λαβρόφ είχε ο υπουργός Εξωτερικών Νίκος Δένδιας, αναφορικά με τις εξελίξεις στην Ουκρανία.

Ο κ. Δένδιας επανέλαβε στον Ρώσο ομόλογό του τις πάγιες ελληνικές θέσεις, ενώ συζητήθηκαν ακόμη οι εξελίξεις στο Καζακστάν, τη Λιβύη και τη Συρία, σύμφωνα με σχετική ανάρτηση του υπουργείου Εξωτερικών στο twitter.

I had an extensive phone conversation with #Russia counterpart S.Lavrov about the developments in #Ukraine, reiterating #Greece’s well known position on the matter, as well as about the developments in #Kazakhstan, #Libya and #Syria. pic.twitter.com/rlCOL9LJ3P

— Nikos Dendias (@NikosDendias) January 12, 2022