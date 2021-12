Yusaku Maezawa: Ακόμα ένας δισεκατομμυριούχος στο διάστημα - Αποστολή στον Διεθνή Διαστημικό Σταθμό

Ο Ιάπωνας δισεκατομμυριούχος επιχειρηματίας Yusaku Maezawa βρίσκεται μέσα στον ρωσικό πύραυλο που εκτοξεύθηκε από το Baikonur Cosmodrome στο Καζακστάν με κατεύθυνση προν τον Διεθνή Διαστημικό Σταθμό (ISS) όπου θα μείνει για συνολικά 12 ημέρες.

O Maezawa είναι ο πιο πρόσφατος διαστημικός «τουρίστας» που εξασφαλίζει τη θέση του σε ταξίδι στο διάστημα επί πληρωμή, ενώ δεν θα είναι το μόνο του διαστημικό ταξίδι, καθώς έχει ανακοινωθεί πως θα βρίσκεται στο διαστημικό αεροσκάφος της Space X όταν πραγματοποιήσει την αποστολή στο Φεγγάρι το 2023.

Στην εκτόξευση που έγινε σήμερα, ο Ιάπωνας δισεκατομμυριούχος συνοδεύει τον Ρώσο κοσμοναύτη Alexander Misurkin, ενώ μαζί τους βρίσκεται και ο παραγωγός βίντεο Yozo Hirano, ο οποίος καταγράφει το ταξίδι... για το κανάλι του Maezawa στο YouTube.

The spinning chair - almost feels like torture. Some cosmonauts say it’s necessary, some say it’s not. Either way, it’s the hardest training ever done.







