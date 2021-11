Ν. Δένδιας και Υπουργός Εξωτερικών των ΗΑΕ είχαν συνομιλία σε φιλικό τόνο

Εκτενή και φιλική συνομιλία με τον υπουργό Εξωτερικών των Ηνωμένων Αραβικών Εμιράτων Αμπντουλάχ Μπιν Ζαγιέντ Αλ Ναχιάν είχε ο υπουργός Εξωτερικών Νίκος Δένδιας.

Η τηλεφωνική επικοινωνία πραγματοποιήθηκε κατόπιν πρωτοβουλίας του τελευταίου σχετικά με όλα τα ζητήματα της ευρύτερης περιοχής, σύμφωνα με σχετική ανάρτηση του υπουργείου Εξωτερικών στο twitter.

I had an extensive & friendly phone conversation with #UAE FM @ABZayed at the latter’s initiative, discussing all issues regarding the broader region. pic.twitter.com/ul2tNrZOKu

