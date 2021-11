Τελευταία ενημέρωση 11:30

Η μία ευρωπαϊκή χώρα μετά την άλλη λαμβάνουν ισχυρά μέτρα βάζοντας στη «κόκκινη λίστα» τη Νότια Αφρική μετά τον εντοπισμό νέας μετάλλαξης που προκαλεί ανησυχίες στην επιστημονική κοινότητα, ενώ εκτάκτως συνεδριάζει και ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας.

Συγκεκριμένα, ο ΠΟΥ θα συγκαλέσει σήμερα το μεσημέρι (13:00 ώρα Ελλάδος) από τη Γενεύη συνεδρίαση εμπειρογνωμόνων για να αξιολογήσει το νέο μεταλλαγμένο στέλεχος του κορονοϊού, το οποίο ονομάζεται B.1.1.529, εν μέσω αυξανόμενων ανησυχιών, όπως δήλωσε ο εκπρόσωπος του ΠΟΥ Κρίστιαν Λιντμάιερ.

Σχεδόν 100 αλληλουχίες της μετάλλαξης έχουν αναφερθεί και οι πρώτες αναλύσεις δείχνουν ότι αυτή έχει «μεγάλο αριθμό μεταλλάξεων», κάτι το οποίο απαιτεί περαιτέρω μελέτη, πρόσθεσε ο Λιντμάιερ. Ο ΠΟΥ δεν σχολιάζει προς το παρόν τους ταξιδιωτικούς περιορισμούς που επέβαλαν οι αρχές κάποιων χωρών σε χώρες του νοτίου τμήματος της Αφρικής που συνδέονται με το νέο μεταλλαγμένο στέλεχος του ιού, κατέληξε ο εκπρόσωπος του οργανισμού.

Η Κομισιόν είναι έτοιμη να ενεργοποιήσει το φρένο έκτακτης ανάγκης για να σταματήσουν τα αεροπορικά ταξίδια από τη νότια περιοχή της Αφρικής λόγω της μετάλλαξης Β.1.1.529, όπως ανέφερε επικεφαλής της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν. Η μετάλλαξη έχει μια «πολύ ασυνήθιστη συγκέντρωση» μεταλλάξεων, οι οποίες είναι ανησυχητικές επειδή μπορούν να την κάνουν να διαφύγει από την ανοσολογική απάντηση του σώματος και να την καταστήσουν πιο μεταδοτική, λένε νοτιοαφρικανοί επιστήμονες.

The @EU_Commission will propose, in close coordination with Member States, to activate the emergency brake to stop air travel from the southern African region due to the variant of concern B.1.1.529.

— Ursula von der Leyen (@vonderleyen) November 26, 2021